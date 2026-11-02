AGOA: USA sospendono Sudafrica e Rwanda dall'accesso privilegiato

Gli Stati Uniti rimuovono Sudafrica e Rwanda dal programma AGOA per diritti umani e sicurezza. Le esportazioni di auto e caffè subiranno dazi a partire dal gennaio 2027.

Il rappresentante del commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha annunciato ufficialmente che Washington sospenderà il Sudafrica e il Ruanda dal programma di accesso preferenziale alle dogane noto come African Growth and Opportunity Act ( AGOA). Questa decisione colpisce direttamente le esportazioni chiave, tra cui i ricambi automobilistici sudafricani, il vino e il caffè ruandese, privandoli dell'esenzione dai dazi statunitensi. L'avviso è stato comunicato al Congresso con effetto immediato per la futura applicazione normativa.

Sospensione AGOA dal primo gennaio 2027

L'amministrazione Trump ha notificato che la sospensione ufficiale da AGOA entrerà in vigore il primo gennaio 2027. Secondo Greer, questa misura risponde a preoccupazioni relative ai diritti umani, alla corruzione e alle minacce agli interessi statunitensi. Il programma, attivo dal 2000, rappresenta il pilastro dell'impegno economico americano in Africa, offrendo accesso senza dazi a migliaia di prodotti. Il presidente Trump ha dichiarato che i governi di Kigali e Pretoria non rispettano più i criteri di eleggibilità stabiliti dalla legge.

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Impatto su industrie auto e agricoltura locale

Il Sudafrica è stato il principale beneficiario di questo accordo commerciale, con esportazioni verso gli Stati Uniti valutate circa 1,7 miliardi di dollari nel 2025. I settori più colpiti includono parti per automobili, agrumi e vini, mentre il Ruanda esporta principalmente caffè e minerali. La sospensione rimuoverà i vantaggi competitivi che queste merci godevano sul mercato americano. Le fabbriche di assemblaggio, come quelle che producono veicoli Mercedes-Benz per l'esportazione, dovranno affrontare nuovi costi doganali che riducono la loro redditività immediata.

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Cause politiche e tensioni regionali africane

Washington ha giustificato la decisione citando barriere commerciali che ostacolano gli investimenti americani e pratiche considerate una minaccia alla sicurezza nazionale. Per il Ruanda, la sospensione è collegata al conflitto nella Repubblica Democratica del Congo orientale, dove gli Stati Uniti accusano Kigali di sostenere ribelli. Il paese era già parzialmente sospeso dal 2018 per questioni tariffarie sui vestiti. Il Sudafrica, invece, è sotto accusa per presette persecuzioni contro la popolazione bianca e per la sua causa contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia.

Reazioni ufficiali e strategie di diversificazione

Il Ministero del Commercio sudafricano ha espresso dispiacere ma ha confermato il sostegno ai settori colpiti. Ha sottolineato che AGOA rappresenta solo il dieci percento delle esportazioni totali verso gli Stati Uniti e un percento delle esportazioni globali. Il deputato Richard Neal ha criticato la mossa come basata sul risentimento. Esperti come Ebenezer Obadare prevedono che il Sudafrica accelererà la diversificazione dei mercati, cercando nuove opportunità con partner come la Cina.