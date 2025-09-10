Agressione a Castellanza: donna accoltellata ripetutamente dall'ex compagno

Una 24enne è stata aggredita con un coltello dall'ex compagno a Castellanza. La donna è stata trasportata all'ospedale e l'aggressore è stato arrestato.

Martedì, i carabinieri di Busto Arsizio sono intervenuti in via Cardinal Ferrari a Castellanza in seguito alla segnalazione di un'aggressione. Una donna di 24 anni era stata colpita ripetutamente con un coltello dall' ex compagno , 33enne italiano residente a Marnate. La donna è riuscita a fuggire, ma l'aggressore l'ha inseguita nel cortile condominiale, picchiandola e calciandola alla testa. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Legnano in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Ha riportato diverse coltellate superficiali alle braccia e due più gravi al rene sinistro e all'altezza del collo. L'aggressore, ferito ad una mano durante l'aggressione, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castellanza. È attualmente in custodia nell'ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza e verrà trasferito in carcere non appena le sue condizioni lo permetteranno. La donna aveva interrotto la convivenza con l'uomo lo scorso mese di giugno, trasferendosi a Castellanza con le due figlie minori avute dall'uomo





