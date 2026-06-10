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Agricoltori in piazza in tutta Italia: Coldiretti chiede stop a speculazioni e importazioni

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Agricoltori in piazza in tutta Italia: Coldiretti chiede stop a speculazioni e importazioni
AgricoltoriColdirettiProteste
📆6/10/2026 5:38 PM
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Migliaia di agricoltori hanno manifestato a Roma, Bari, Palermo e altre città italiane per chiedere interventi governativi contro le importazioni selvagge di olio e grano, che secondo Coldiretti stanno provocando il crollo delle quotazioni e danneggiando i produttori locali.

Migliaia di agricoltori hanno partecipato oggi a manifestazioni in diverse città italiane, tra cui Roma, Bari e Palermo, organizzate da Coldiretti per chiedere interventi urgenti del governo a sostegno del settore agricolo.

I presidi hanno visto una massiccia partecipazione di produttori provenienti da tutta Italia, determinati a far sentire la propria voce contro quelle che definiscono speculazioni e importazioni selvagge di olio e grano. Secondo i manifestanti, l'ingresso incontrollato di prodotti esteri sta causando un crollo delle quotazioni sul mercato interno, mettendo in ginocchio le aziende locali e minacciando la qualità e la sicurezza alimentare per i cittadini.

La mobilitazione, coordinata dalla principale associazione agricola italiana, ha assunto toni accesi in diverse piazze, con agricoltori che hanno esposto cartelli e striscioni con slogan come 'Stop alle importazioni senza regole' e 'Difendiamo il made in Italy'. Coldiretti ha sottolineato come la situazione stia diventando insostenibile per molti produttori, costretti a vendere sottocosto mentre i prezzi al consumo rimangono alti, alimentando un sistema che premia gli intermediari a scapito dei produttori primari.

I leader sindacali hanno chiesto un incontro urgente con il ministro dell'Agricoltura per discutere misure concrete, come l'inasprimento dei controlli sulle importazioni e l'adozione di dazi temporanei per proteggere il mercato interno. Le proteste arrivano in un momento di particolare tensione per il comparto agricolo italiano, già provato dall'aumento dei costi di produzione e dalle difficoltà legate ai cambiamenti climatici. Gli agricoltori chiedono anche maggiore trasparenza nella filiera e un sostegno più incisivo per le produzioni locali di qualità.

La Coldiretti ha annunciato che le mobilitazioni continueranno fino a quando il governo non risponderà con provvedimenti concreti, minacciando di estendere le proteste ad altre regioni e di bloccare simbolicamente i porti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. La giornata di oggi rappresenta solo l'inizio di una campagna di pressione che mira a ottenere un cambio di rotta nelle politiche agricole nazionali ed europee

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