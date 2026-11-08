Agricoltori Turchi Adottano Colture Resilienti alla Siccità

La crisi idrica e i costi elevati spingono gli agricoltori turchi a cambiare colture. La Turchia investe 174 miliardi di lira per l'adattamento climatico agricolo.

Gli agricoltori della Turchia occidentale si trovano ad affrontare una transizione forzata verso colture meno impattanti a causa della persistente siccità e dell'aumento dei costi di produzione. Mehmet Kabak, un coltivatore di novantanove anni che gestisce novemila decares di terra nella città di Soke, ha smesso di coltivare cotone dopo decenni, optando per frumento e girasole per ridurre il consumo idrico. Questa decisione riflette la realtà di migliaia di produttori nel paese, costretti a trovare soluzioni autonome per adattarsi ai cambiamenti climatici senza attendere accordi internazionali sui finanziamenti.

Calo Produzione Cotone e Aumento Costi

La Turchia, che era l'ottavo produttore mondiale di cotone secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura del 2023, prevede una riduzione del 38% della produzione totale di seme di cotone rispetto all'anno precedente. L'output si attesterà a 1,2 milioni di tonnellate metriche nel 2026, secondo l'istituto turco di statistica. Le aree dedicate a questa coltura nella regione di Soke sono diminuite del 60%, scendendo a circa 120.000 decares nel 2026, come dichiarato da un gruppo agricolo locale. L'agricoltura rappresenta circa il 5% del prodotto interno lordo turco ma consuma il 79% delle risorse idriche nazionali, con quasi la metà persa a causa di infrastrutture inefficienti e sistemi di irrigazione obsoleti.

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Impatto Economico sui Piccoli Produttori

La pressione finanziaria sugli agricoltori è aumentata drasticamente a causa dei costi energetici e dei fertilizzanti. Mehmet Kabak ha dichiarato che i costi di input sono aumentati continuamente tra il 40% e il 60%, un incremento aggravato dai prezzi del carburante e dal contesto geopolitico legato al conflitto negli Stati Uniti, Israele e Iran. I pagamenti di sostegno governativi non sono riusciti a tenere il passo con queste spese, lasciando molti produttori, tra cui oltre 30 intervistati da Reuters, senza le risorse necessarie per modernizzarsi. Aysegul Selisik, rappresentante della FAO in Turchia, ha sottolineato che l'adattamento non è più opzionale ma costa troppo, gravando interamente sulle spalle dei coltivatori.

Crisi Idrica e Necessità di Infrastrutture

La gestione dell'acqua rimane la sfida più urgente, dopo che la Turchia ha subito la peggiore siccità degli ultimi cinquant'anni lo scorso anno, con precipitazioni del 27% inferiori alla media storica. Sebbene i livelli dei bacini idrici si siano parzialmente recuperati, gli analisti prevedono che questo sollievo sia temporaneo. Un'analisi di Reuters sui dati del Fondo Mondiale per la Natura e dell'Istituto Lincoln per la Pianificazione Fondiaria indica che l'uso dell'acqua nei bacini produttori di cotone deve diminuire dal 25% al 60% per ecosistemi sani. Le infrastrutture esistenti sono spesso inefficaci, poiché l'acqua prelevata da dighe e fiumi arriva non filtrata, intasando le tubazioni a goccia prima che vengano costruiti sistemi di pulizia.

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Iniziative Governative e Supporto Finanziario

Per far fronte alla crisi, il governo turco ha aumentato il 40,5% il bilancio per la gestione delle risorse terrestri e idriche nel prossimo anno fiscale, destinando 174 miliardi di lira (3,5 miliardi di dollari) agli investimenti per l'irrigazione agricola. Il Ministero dell'Agricoltura ha richiesto ulteriore supporto dal settore privato. Banche come İşbank hanno aperto cinquantasei filiali agricole specializzate, offrendo finanziamenti per sistemi di irrigazione a goccia e aspersione con rimborsi legati ai cicli di raccolto. Anche Şekerbank ha indirizzato un quarto dei suoi prestiti sostenibili dei primi nove mesi del 2026 alla gestione idrica e all'adattamento climatico, sebbene la mancanza di garanzie e la difficoltà di rimborso limitino l'accesso ai crediti per molti piccoli agricoltori.

Prospettive Future e Obiettivi Climatici

Mentre le trattative sul clima si aprono a Antalya con la COP31, gli esperti evidenziano la necessità di un supporto tecnico e finanziario strutturato. Liam Chicca, direttore nazionale in Turchia per il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, ha notato che tra il 5% e il 10% degli agricoltori turchi non hanno capacità finanziaria per grandi investimenti. Un'analisi della Banca Mondiale del 2022 stima che una riduzione del 10% dell'approvvigionamento idrico potrebbe costare alla Turchia il 6% del PIL, pari a circa 50 miliardi di dollari, a causa dell'impatto sull'agricoltura. La transizione verso sistemi più efficienti è quindi critica per la stabilità economica del settore primario nazionale.