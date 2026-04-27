Agricoltura Italiana in Crisi: Protesta al Brennero contro l'Impatto della Guerra e la Concorrenza Sleale

Diecimila agricoltori protestano al Brennero contro l'aumento dei costi di produzione, la concorrenza dei prodotti esteri e le scelte economiche che hanno indebolito il settore agricolo italiano. Richiesta di pace, trasparenza e sostegno al Made in Italy.

L'agricoltura italiana si trova ad affrontare una crisi profonda, esacerbata dalle conseguenze della guerra e da scelte economiche miopi del passato. Diecimila agricoltori si sono riuniti al Brennero , un luogo simbolico che rappresenta il flusso costante di prodotti agricoli esteri che entrano in Italia, spesso trasformati e venduti come prodotti nazionali.

La protesta è un grido d'allarme contro un sistema che penalizza i produttori locali e mette a rischio la salute dei consumatori. Lo striscione che sovrasta il palco recita chiaramente: 'Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori'. La situazione è resa ancora più complessa dalle tensioni in Medio Oriente, che stanno innescando un'ulteriore impennata dei costi di produzione, in particolare per quanto riguarda energia, carburanti e fertilizzanti.

Gli agricoltori si trovano quindi a dover fronteggiare un aumento generalizzato dei costi, senza poter contare su un adeguato sostegno da parte delle istituzioni. Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ha sottolineato la necessità di una visione realmente comunitaria, evidenziando come una semplice deroga al patto di stabilità, in un Paese indebitato come l'Italia, possa generare una concorrenza sleale con quei Paesi che hanno un debito pubblico inferiore.

La richiesta è quella di un intervento strutturale a livello europeo, che tenga conto delle specificità del settore agricolo e garantisca condizioni di parità per tutti i produttori. Durante la manifestazione, la Guardia di Finanza ha effettuato controlli su camion e tir provenienti dall'estero, in particolare dall'Olanda, riscontrando diverse irregolarità. Un camion diretto al mercato di Verona trasportava peperoni senza indicarne l'origine, un copione che si ripete per fragole e kiwi. È stato inoltre individuato un carico di cavolo cinese.

Questi controlli evidenziano la mancanza di trasparenza nella filiera agroalimentare e la difficoltà per i consumatori di conoscere la provenienza reale dei prodotti che acquistano. Gli agricoltori chiedono quindi una modifica del codice doganale e l'introduzione dell'obbligo di indicare l'origine dei prodotti a livello europeo, una misura che, secondo Prandini, potrebbe restituire alla filiera agricola un valore di 20 miliardi di euro.

La crisi attuale è anche il risultato di scelte strategiche errate, come la delocalizzazione della produzione di fertilizzanti in altri Paesi. Questa decisione, presa in passato, si è rivelata particolarmente dannosa in un momento di forte instabilità geopolitica, con un aumento del 100% del costo dei fertilizzanti in un solo mese. Gli agricoltori lanciano un appello ai cittadini, invitandoli a sostenere il Made in Italy e a proteggere la produzione nazionale.

La consapevolezza dei consumatori è fondamentale per contrastare la concorrenza sleale e garantire la sopravvivenza del settore agricolo italiano. La richiesta è quella di un impegno concreto da parte di tutti, istituzioni, produttori e consumatori, per costruire un futuro più sostenibile e resiliente per l'agricoltura italiana. La situazione attuale richiede interventi urgenti e mirati, che vadano oltre le semplici misure di emergenza e che affrontino le cause strutturali della crisi.

È necessario investire in innovazione, ricerca e sviluppo, per migliorare la competitività del settore agricolo e ridurre la dipendenza dall'estero. Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere la valorizzazione dei prodotti italiani, attraverso campagne di sensibilizzazione e iniziative di marketing che ne esaltino la qualità e l'eccellenza. Solo in questo modo sarà possibile garantire un futuro dignitoso per gli agricoltori italiani e preservare il patrimonio agroalimentare del nostro Paese





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