Il rapporto Agea evidenzia un incremento del 25% dei finanziamenti agli agricoltori nel 2025, raggiungendo dieci miliardi di euro. Tuttavia, l'analisi rivela fragilità strutturali, con una parte significativa del sostegno dovuta a fondi in scadenza e una bassa capacità di assorbimento per la nuova programmazione PAC. Nonostante il valore aggiunto e l'export siano da primato, la base produttiva delle PMI resta vulnerabile, aggravata da costi degli input elevati, tassi di interesse alti e minacce climatiche e commerciali. La proposta di riforma della PAC potrebbe modificare il quadro dei finanziamenti.

Nel 2025 gli agricoltori italiani hanno ricevuto finanziamenti complessivi per oltre dieci miliardi di euro, segnando un incremento di circa il 25% rispetto all'anno precedente.

Questo record, certificato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) nel suo secondo rapporto annuale, non rappresenta solo una tendenza ma also un cambiamento di paradigma nell'economia agricola italiana. Come ha affermato il direttore Fabio Vitale, 'non è più l'agricoltore che deve adattarsi alla complessità burocratica, ma un'amministrazione che deve essere capace di anticiparne i bisogni'. Il sostegno economico è quindi centrale.

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato che l'Agea, prima vista come un peso per il sistema Italia, è ora considerata un'eccellenza al punto che l'Unione Europea le ha affidato il compito di organizzare una struttura di pagamento per gli agricoltori ucraini. Tuttavia, esiste anche un lato critico: i dieci miliardi erogati attingendo ai fondi europei della Politica Agricola Comune (PAC) equivalgono a circa il 14% del valore dell'intera produzione agricola nazionale.

Questa percentuale evidenzia una dipendenza cruciale dai trasferimenti pubblici, soprattutto per alcuni segmenti del settore. Il rapporto stesso segnala che, senza tali trasferimenti, una quota rilevante delle aziende, in particolare quelle nelle aree fragili e meno capitalizzate, rischierebbe insostenibilità economica nel medio periodo. Sebbene il sostegno pubblico sia riconosciuto come indispensabile, un sistema produttivo che non può reggersi senza di esso è intrinsecamente fragile.

Una parte significativa di questo primato è dovuta a effetti contabili: dei 5,15 miliardi erogati per lo sviluppo rurale (FEASR) nel 2025, ben 3,05 miliardi provengono dalla vecchia programmazione 2014-2022, chiusa proprio nell'anno precedente, con solo 2,10 miliardi della nuova programmazione. In altre parole, una consistente fetta del record rappresenta la coda di un ciclo che si esauriva, con risorse accelerate per evitare la perdita per scadenza del disimpegno automatico.

Questo non indica un'accelerazione strutturale, ma lo svuotamento di un serbatoio in scadenza. A conferma, il report Agea indica che a fine 2025 la nuova PAC 2023-2027 aveva speso solo il 36,09% del plafond assegnato all'Italia (13,3 miliardi su 36,8). Con due anni di erogazioni rimanenti, gli aiuti diretti al reddito avevano già raggiunto il 49,29%, mentre lo sviluppo rurale, che finanzia investimenti, eco-schemi e competitività, rimaneva attorno al 22%.

Il +24,8% del 2025, quindi, dice meno di quanto suggerisca il titolo sulla reale capacità di assorbimento. Resta il fatto che l'agricoltura italiana necessita realmente di quel 14% di sostegno. Questo dato stride con due cifre dell'analisi: 44 miliardi di valore aggiunto, che pongono l'Italia al primo posto nell'UE, e un export salito a 70,7 miliardi. Come può il settore più solido d'Europa non reggersi da solo?

La risposta risiede nella concentrazione del valore a valle, nella trasformazione e nelle produzioni di qualità, e nelle aziende più grandi e strutturate, mentre la base delle piccole e medie imprese interne e montane resta appesa ai fondi. Questa_base è esposta: i costi degli input permangono al di sopra dei livelli storici anche dopo il picco inflattivo, i tassi alti strozzano credito e investimenti, e la dimensione media aziendale è contenuta (11 ettari contro i 17 della media UE, secondo Istat).

Il rischio ultimo è un sotto-investimento cronico che erode la competitività rispetto ai partner europei. Su questo terreno instabile premono due forze che il sostegno è chiamato ad assorbire. La prima è il clima: gli 808 milioni spesi nel 2025 per la gestione del rischio - assicurazioni agevolate, fondo mutualistico per eventi catastrofali - e la lunga serie di emergenze pagate, da Xylella alla peronospora, dalla siccità in Sicilia alla peste suina, raccontano un'esposizione meteo-sanitaria ormai strutturale.

La seconda è il commercio, con l'accordo UE-Mercosur visto come spauracchio per le produzioni di qualità italiane, esposte a una concorrenza asimmetrica su carni, zucchero e colture estensive. Più queste pressioni crescono, più si allarga la quota di reddito che le aziende non producono da sole, aumentando la dipendenza dal sostegno pubblico. Il tutto in un momento in cui l'Unione sta provando a riscrivere le regole.

Nel luglio 2025 la Commissione ha proposto di smantellare l'architettura a due pilastri della PAC e di farla confluire in un Fondo unico - il National and Regional Partnership Fund - insieme alla Coesione e ad altre politiche, dentro un contenitore da oltre 865 miliardi





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