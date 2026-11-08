Ahmet Güneştekin difende la libertà di stampa

L'artista turco Ahmet Güneştekin riflette sul silenzio imposto e sull'importanza del giornalismo per preservare la memoria storica, citando anche Émile Zola.

L'artista curdo di nazionalità turca Ahmet Güneştekin lancia un appello urgente per la tutela della libertà di stampa, sottolineando come la repressione della parola impedisca di conoscere sia il passato che il presente. Le sue opere, spesso dedicate alla difesa dei libri e dei giornali, nascono da decenni di viaggi attraverso i villaggi dell'Anatolia, dove ha ascoltato storie raccontate e, soprattutto, quelle rimaste inespresse.

La memoria del silenzio nei racconti

Durante i suoi viaggi, Güneştekin ha compreso che gli esseri umani trasmettono alle generazioni successive non solo ciò che hanno vissuto, ma anche ciò che hanno taciuto. Alcune persone erano silenziose per paura, altre avevano perso la capacità di parlare dopo anni di costrizioni. Queste storie, una volta perse con gli ultimi testimoni, creano un vuoto nella memoria collettiva che la società fatica a colmare.

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Un evento non raccontato diventa un'assenza storica che cambia lingue e geografie ma lascia sempre una traccia di perdita. Il giornalista svolge un ruolo cruciale per impedire che la realtà vissuta oggi diventi un racconto impossibile da tramandare domani. Chiudere un giornale o limitare la libertà di un reporter può ritardare l'emergere della verità, causando la morte dei testimoni e la scomparsa di documenti essenziali.

Indipendenza e pressioni economiche

In molte nazioni, il giornalismo affronta pressioni politiche, interessi economici e polarizzazione sociale, anche nelle democrazie consolidate. La proprietà dei mezzi di informazione può diventare uno strumento per favorire investimenti esterni o ottenere influenza sulle decisioni politiche, compromettendo l'indipendenza del giornalista. In questi contesti, la censura non richiede sempre un ordine esplicito; basta ritardare un'inchiesta o omettere notizie per influenzare la narrazione.

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La struttura economica dei media rappresenta una parte significativa di questo problema complesso. Quando un'azienda acquista un organo di informazione, lo fa per svolgere giornalismo o per garantire influenza politica? Talvolta il vero valore di un giornale risiede nell'impatto che il proprietario esercita, portando il giornalista a imparare spontaneamente quali domande evitare per non disturbare gli ambienti di potere.

Esempi storici e riflessioni globali

Il saggio del 1946, menzionato dall'artista, rifletteva sulle minacce al pensiero libero e sull'autocensura, temi ancora attuali dopo ottant'anni. Il fatto che un giornalista sappia quali notizie non può scrivere deve generare una seria riflessione anche in Italia. La capacità di un Paese di tollerare le critiche indica la qualità delle sue istituzioni democratiche e la tutela della libertà di stampa non è mai una conquista definitiva.

La storia europea offre esempi importanti, come la lettera aperta di Émile Zola del 1898 che denunciò una grave ingiustizia. Zola fu processato e condannato per ciò che aveva scritto, aprendo una riflessione sulla responsabilità dello scrittore di fronte ai problemi della società. Questa posizione storica rimane un punto di riferimento per comprendere il peso della parola e il dovere di informare l'opinione pubblica senza timori.