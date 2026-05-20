AI: da mezzo a teologia, la paura continua

Quando una tecnologia conquista il centro dell'immaginario collettivo, smette di essere percepita come mezzo e diventa una forza storica totale. La somiglianza più forte sta forse proprio qui, nella. In entrambi i casi la tecnologia smette di essere infrastruttura e diventa teologia. La spettacolarizzazione della paura diventa audience, mentre l'engagement sulle 'fine dell'umanità' produce paura continua. In questo senso il dibattito sull'AI eredita dalla TV non solo il ruolo centrale nel discorso pubblico, ma anche - pochi broadcaster che parlavano a milioni di persone - l'ecosistema digitale contemporaneo è: oggi non esiste un solo Howard Beale, ce ne sono migliaia, moltiplicati da social network, podcast, creator, newsletter e piattaforme. Oggi anche la critica all'AI rischia continuamente di diventare parte dello stesso meccanismo che denuncia. Per questo il film resta sorprendentemente contemporaneo. Non perché avesse previsto Internet o l'AI, ma perché aveva: quando una tecnologia conquista il centro dell'immaginario collettivo, smette di essere percepita come mezzo e diventa trattata come una forza storica totale.

Quando una tecnologia conquista il centro dell'immaginario collettivo, smette di essere percepita come mezzo e diventa una forza storica totale. La somiglianza più forte sta forse proprio qui, nella.

In entrambi i casi la tecnologia smette di essere infrastruttura e diventa teologia. La spettacolarizzazione della paura diventa audience, mentre l'engagement sulle 'fine dell'umanità' produce paura continua. In questo senso il dibattito sull'AI eredita dalla TV non solo il ruolo centrale nel discorso pubblico, ma anche - pochi broadcaster che parlavano a milioni di persone - l'ecosistema digitale contemporaneo è: oggi non esiste un solo Howard Beale, ce ne sono migliaia, moltiplicati da social network, podcast, creator, newsletter e piattaforme.

Oggi anche la critica all'AI rischia continuamente di diventare parte dello stesso meccanismo che denuncia. Per questo il film resta sorprendentemente contemporaneo. Non perché avesse previsto Internet o l'AI, ma perché aveva: quando una tecnologia conquista il centro dell'immaginario collettivo, smette di essere percepita come mezzo e diventa trattata come una forza storica totale





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