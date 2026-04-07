AI per la Finanza: Il Corso Intensivo di Italian Tech Academy e Talent Garden con Qonto

Un nuovo corso intensivo per formare i professionisti della finanza del futuro. Italian Tech Academy e Talent Garden lanciano 'Artificial Intelligence for Finance', supportati da Qonto, per abilitare l'automazione e l'analisi predittiva attraverso l'AI.

Il mondo della finanza si trova a un punto di svolta cruciale. La costante evoluzione tecnologica e l'ampliamento del divario tecnico-strutturale stanno spingendo verso un cambiamento radicale. L'epoca dei fogli di calcolo manuali, una volta pilastri fondamentali, si sta trasformando in un ricordo sbiadito.

Il 2026 segnerà una data significativa per i dipartimenti finanziari italiani: non più semplici esecutori di compiti ripetitivi, ma architetti di sistemi sofisticati, capaci di sfruttare appieno l'intelligenza artificiale per automatizzare processi complessi e produrre analisi predittive accurate. Questa visione guida il nuovo corso intensivo 'Artificial Intelligence for Finance', lanciato da Italian Tech Academy e Talent Garden, con il sostegno strategico di Qonto, un player di rilievo nel settore. Questo corso non è solo un aggiornamento, è una vera e propria rivoluzione che mira a ridefinire il ruolo del professionista finanziario. L'obiettivo è preparare i professionisti a navigare con successo nel futuro della finanza. L'iniziativa rappresenta un passo decisivo verso la Finanza 4.0, un'era in cui l'AI è integrata in ogni aspetto del processo finanziario, dalla gestione dei dati alle decisioni strategiche.\Il fulcro di questa trasformazione risiede nel superamento dei limiti imposti da strumenti come Excel, a favore della flessibilità e della potenza di Python. Il corso, della durata di 30 ore, organizzato in sessioni serali completamente live online, va oltre la semplice insegnamento del coding in modo teorico. La metodologia adottata è innovativa e orientata all'azione: il 'Code-Along' è assistito dall'intelligenza artificiale. Strumenti come GitHub Copilot o ChatGPT diventano veri e propri co-piloti, facilitando l'apprendimento e abbattendo le barriere per coloro che non hanno un background informatico specializzato. Dall'Academy affermano: 'Offriamo un aggiornamento completo del sistema operativo del professionista finanziario'. Questo significa che ogni partecipante uscirà dal corso con script pronti all'uso, utili per diverse applicazioni, dai 'bot' per l'analisi dei bilanci ai modelli predittivi per il credit scoring. Il programma è stato attentamente strutturato per coprire l'intera catena del valore finanziario, guidando i partecipanti attraverso sei moduli fondamentali che offrono una panoramica completa sulle competenze necessarie per avere successo nel campo della finanza digitale. Questi moduli affrontano argomenti come AI strategica e automazione, analisi dati e API, previsioni e scenario planning, credit scoring e rischio, e AI generativa per la compliance, garantendo una formazione versatile e all'avanguardia.\La collaborazione con Qonto, una delle principali soluzioni di finanza aziendale in Europa, aggiunge un valore inestimabile al corso. Questa partnership permette di calare le lezioni in un contesto di business reale, unendo la solidità della formazione offerta da Italian Tech Academy e Talent Garden all'esperienza pratica di chi quotidianamente semplifica la gestione finanziaria di migliaia di aziende. Il corso è rivolto a una vasta platea di professionisti che desiderano guidare la trasformazione digitale all'interno del proprio dipartimento finanziario. CFO e Financial Manager potranno guidare la transizione digitale senza la necessità di reclutare costosi team esterni. Financial Analyst e Controller avranno l'opportunità di acquisire l'indipendenza tecnica e avanzare verso ruoli più strategici, come quelli legati alla quantistica. Risk Officer potranno sviluppare modelli predittivi avanzati per il forecasting e la valutazione del rischio. In un contesto in cui l'obsolescenza dei processi manuali è una minaccia sempre più pressante, il corso 'Artificial Intelligence for Finance' si presenta come una risposta concreta e attuale. L'opportunità di automatizzare la finanza aziendale e ottenere una panoramica dettagliata attraverso la brochure completa è disponibile sul sito ufficiale di Italian Tech Academy: https://hubs.ly/Q0490G9M0





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