AI per tumori: studio UK Biobank su screening precoce e modelli predittivi

Studio ESMO 2026 mostra come l'intelligenza artificiale e i dati UK Biobank migliorino la prevenzione oncologica personalizzata con modelli predittivi accurati.

Un'analisi del sangue di routine, integrata con la storia clinica e le abitudini quotidiane, potrebbe fornire indizi preziosi sul rischio di sviluppare un tumore molti anni prima della diagnosi. Questa prospettiva innovativa è stata avanzata da una ricerca internazionale che impiega l' intelligenza artificiale per identificare le persone che potrebbero beneficiare di controlli più mirati. Lo studio è stato presentato al congresso 2026 della Società europea di oncologia medica, segnando un passo avanti significativo verso una prevenzione oncologica sempre più personalizzata e basata sui dati.

Modelli predittivi e dati clinici

La ricerca ha portato allo sviluppo di circa 500 modelli di apprendimento automatico, progettati specificamente per stimare il rischio di 20 tumori comuni. L'obiettivo principale è sfruttare le informazioni sanitarie già disponibili per migliorare l'efficacia degli interventi preventivi. Lo studio ha coinvolto 463.620 partecipanti della UK Biobank, una vasta banca dati sanitaria britannica, che sono stati seguiti per circa 18 anni. Durante il periodo di osservazione, 57.055 persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore, fornendo un campione significativo per l'analisi dei dati.

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Gli algoritmi hanno analizzato una grande quantità di informazioni, spaziando dai risultati degli esami del sangue ai precedenti clinici. Inoltre, sono stati considerati i fattori legati allo stile di vita e, in alcuni casi, i dati genetici e metabolomici, che descrivono i processi biochimici dell'organismo. Per verificare se i risultati fossero applicabili anche al di fuori della popolazione britannica iniziale, i ricercatori hanno effettuato ulteriori valutazioni su dati provenienti da Scozia e Galles, dal programma statunitense All of Us, che comprende 42.036 partecipanti, e dal database giapponese JMDC, con oltre tre milioni di persone.

Prestazioni e accuratezza dei sistemi AI

Per ridurre il rischio che le previsioni riflettessero malattie già presenti ma non ancora riconosciute, i tumori diagnosticati nel primo anno di osservazione sono stati esclusi dai modelli pertinenti. I risultati indicano che i sistemi di intelligenza artificiale hanno superato i tradizionali metodi statistici, sebbene la capacità di previsione vari sensibilmente a seconda del tipo di tumore. Per un esito combinato relativo ai tumori prevedibili attraverso i dati clinici di routine, i modelli hanno raggiunto un'area sotto la curva ROC di 0,83 su un orizzonte di 15 anni. Questo indicatore misura la capacità di distinguere le persone che svilupperanno la malattia da quelle che non la svilupperanno.

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Un valore di 0,5 corrisponde a una prestazione pari al caso, mentre 1 indica una discriminazione perfetta. Le prestazioni sono risultate particolarmente promettenti per i tumori del polmone, dell'esofago e del fegato. Più limitata, invece, la capacità predittiva per i tumori dell'ovaio, della mammella e della cervice uterina. Un andamento interessante è emerso anche per la leucemia mieloide acuta e il mieloma multiplo, dove la capacità di previsione diminuiva quando si cercava di stimare il rischio a maggiore distanza nel tempo.

Rilevanza clinica e futuro dello screening

Ciò suggerisce che alcune previsioni a breve termine potrebbero intercettare alterazioni biologiche legate a un tumore già presente, ma non ancora diagnosticato, anziché anticiparne realmente l'insorgenza. Uno degli aspetti più interessanti della ricerca riguarda la provenienza delle informazioni utilizzate dagli algoritmi. Gran parte del valore predittivo deriva infatti dagli esami del sangue e dalla storia clinica, strumenti già ampiamente impiegati nella pratica medica. I risultati delle analisi ematiche hanno continuato ad aggiungere informazioni utili anche per i tumori diagnosticati a più di cinque anni di distanza.

L'integrazione di dati genetici e metabolomici ha prodotto miglioramenti relativamente contenuti. Se ulteriori studi confermassero questi risultati, sarebbe quindi possibile sfruttare informazioni già raccolte durante le normali visite mediche per individuare le persone che potrebbero aver bisogno di controlli aggiuntivi. Ciò permetterebbe di evitare di introdurre necessariamente, fin dall'inizio, esami costosi o complessi. Il primo autore dello studio, il dottor Paul-Henry Koop, del Center for Digital Health della TU Dresden, in Germania, ha spiegato che per alcuni tumori, questi modelli potrebbero rappresentare una fase preliminare di valutazione del rischio a basso costo, utilizzando dati già disponibili nell'assistenza sanitaria ordinaria.

Predisposizione e strumenti digitali

Oggi, infatti, i programmi di screening si concentrano soprattutto su determinate malattie e fasce di popolazione. Una valutazione individualizzata potrebbe contribuire a identificare chi necessita di maggiore attenzione e a indirizzare meglio le risorse sanitarie. La ricerca ha esplorato anche un'altra possibilità: rendere più affidabile l'impiego dell'intelligenza artificiale attraverso strumenti specifici. Gli autori hanno sviluppato PRE-Screen, un sistema che permette agli agenti basati su grandi modelli linguistici, i cosiddetti LLM, di utilizzare i modelli predittivi in modo coerente e standardizzato.