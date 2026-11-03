Aie: Europa gas sotto scorta, Italia Germania tensioni

Agenzia Internazionale Energia stima perdita 150 miliardi metri cubi Gnl 2026-2030. Stoccaggi UE al 75%. Divergenze Italia Germania su strategie riempimento.

L'Agenzia Internazionale dell'energia ha lanciato un serio allarme sulla sicurezza energetica europea, segnalando che al 31 ottobre gli stoccaggi di gas dell' Unione Europea sono stati riempiti solo al 75 per cento della loro capacità totale. Questa soglia, corrispondente a circa 75 miliardi di metri cubi su una capacità complessiva di 100 miliardi, rappresenta il valore minimo registrato in questo specifico periodo dell'anno dal 2013. La situazione è aggravata dalle proiezioni future che indicano una grave carenza di approvvigionamenti.

Proiezioni Perdite Gnl e Impatto Medio Oriente

L'organizzazione prevede un calo dell'offerta mondiale di Gnl del 3 per cento nel 2026 rispetto al 2025, equivalenti a circa 20 miliardi di metri cubi in meno. Si tratta della maggiore flessione annua mai registrata dall'Agenzia Internazionale dell'energia. Per il quinquennio 2026-2030, è stimata una perdita cumulata di circa 150 miliardi di metri cubi di Gnl. Le interruzioni nel Medio Oriente, se dovessero protrarsi almeno fino a fine 2026, sono il principale fattore di questa crisi. La guerra ha interrotto le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz e danneggiato gli impianti di produzione regionali.

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La diminuzione dei flussi è stata drammatica: tra marzo e ottobre, i carichi dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, destinati principalmente all'Asia e in parte all'Europa, sono calati di oltre 60 miliardi di metri cubi rispetto agli stessi mesi del 2025. Tra aprile e settembre sono transitate per Hormuz solo circa dieci metaniere cariche al mese. La media precedente era di circa 95 navi mensili. Solo un recupero ottimistico dei flussi da gennaio 2027 potrebbe alleviare la pressione, purché si verifichi un inverno mite.

Conseguenze Economiche e Divergenze Politica Energetica

Lo scenario peggiorativo prevede che l'Ue arrivi in primavera con gli stoccaggi al 7 per cento, un livello storico di criticità. Il rischio è reale e dipende dall'instabilità geopolitica e dalle negoziazioni di fine conflitto. La produzione di Gnl fuori dal Golfo Persico è cresciuta di oltre 40 miliardi di metri cubi rispetto al periodo marzo-ottobre 2025. Questo aumento compensa circa due terzi della perdita mediorientale. I nuovi contratti Gnl mostrano una quota del 50 per cento di volumi senza destinazione vincolata nel 2025, contro il 29 per cento del 2016.

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La tensione tra Italia e Germania è esplosa riguardo alle strategie di riempimento. Alessandro Noce, direttore generale del ministero dell'Ambiente italiano, ha rivendicato una spesa di 300 milioni di euro per gli stoccaggi nazionali. Ha accusato la Germania di essere indietro, ricordando che al 27 agosto l'Italia aveva riempito l'82 per cento dei depositi, contro il 51,6 per cento della Germania. Al 2 novembre, Berlino aveva gli stoccaggi pieni solo al 61 per cento. Il governo tedesco ha respinto l'accusa, sostenendo che le importazioni future siano sufficienti.

Strategie Merci e Prossimi Passi Critici

La flessibilità dei nuovi accordi commerciali ha aiutato a contenere lo shock iniziale. I paesi asiatici sono stati i maggiori beneficiari di questa strategia, raddoppiando gli arrivi dal bacino atlantico tra marzo e ottobre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. La regolamentazione Ue impone di raggiungere il 90 per cento di riempimento entro il primo dicembre. Questa soglia può essere ridotta all'80 per cento in condizioni difficili. L'Italia deve rispettare questa scadenza normativa con margine di sicurezza.

La differenza di approccio tra Roma e Berlino riflette calcoli economici distinti. Il gas disponibile durante l'estate era costoso a causa delle interruzioni, mentre i prezzi per la consegna invernale riflettevano aspettative di miglioramento. Gli operatori tedeschi hanno preferito non acquistare gas estivo per conservarlo, considerando il margine insufficiente. Nel paniere dei prezzi al consumo, il gas pesa per circa il 3 per cento in Italia, il doppio della media Eurozona. Le centrali termoelettriche a gas determinano frequentemente il prezzo all'ingrosso dell'elettricità.