Il World Energy Outlook 2026 Aie analizza la crisi dello Stretto di Hormuz e l'impatto sui prezzi energetici globali, evidenziando la crescita delle rinnovabili e la transizione nucleare.

Il rapporto annuale World Energy Outlook 2026, presentato dall'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) sotto la guida del direttore esecutivo Fatih Birol, descrive un quadro energetico globale segnato dalla più grave interruzione dei flussi di combustibili fossili attraverso lo Stretto di Hormuz. A novembre, le perdite cumulative di forniture dal Golfo Persico hanno raggiunto volumi senza precedenti, totalizzando 2,8 miliardi di barili di petrolio e 60 miliardi di metri cubi di gas naturale, cifre che superano nettamente gli shock storici come l'embargo arabo del 1973 e l'invasione russa dell'Ucraina.

Impatto Economico e Prezzi Record del Petrolio

Le conseguenze economiche di questa crisi sono drastiche, con il prezzo del gasolio che ha toccato livelli record superiori ai 200 dollari al barile e la spesa globale per le importazioni di petrolio e gas che si prevede raggiungerà 1.600 miliardi di dollari quest'anno, segnando un aumento del 25% rispetto al 2025. Poiché tre quarti della popolazione mondiale risiede in paesi importatori di idrocarburi e oltre 4 miliardi di persone dipendono dallo Stretto di Hormuz per più del 30% del proprio approvvigionamento di greggio, le economie in via di sviluppo dell'Asia-Pacifico e dell'Africa risultano tra le più colpite da questo shock energetico.

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Strategie di Diversificazione e Nuove Infrastrutture

Di fronte a questa instabilità, i paesi stanno rivedendo le proprie strategie energetiche puntando sulla diversificazione dei fornitori, delle rotte e dei mix energetici, oltre a preferire risorse domestiche e accelerare l'elettrificazione. Sono in costruzione o in fase di studio oleodotti per una capacità di circa 7 milioni di barili al giorno, che permetterebbero ai produttori del Golfo di aggirare lo Stretto di Hormuz con un costo stimato di 40 miliardi di dollari, riducendo il transito a 2 milioni di barili al giorno entro il 2035 anche nello scenario più estremo.

Trionfo del Fotovoltaico e Ritorno del Nucleare

L'Aie prevede che a beneficiare del ritorno alle risorse domestiche saranno soprattutto le energie rinnovabili, trainate dal fotovoltaico, che nel 2025 ha contribuito più di ogni altra fonte alla crescita della domanda complessiva di energia. La quota delle rinnovabili nella generazione elettrica è destinata a passare dall'attuale 33% al 45-50% nel 2035, mentre il settore nucleare vive una fase positiva con quasi 90 gigawatt in costruzione e oltre 50 paesi con piani o obiettivi chiari, nonostante il carbone riceva una spinta di breve periodo prima di entrare in declino dal 2030.

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Crescita Elettrica e Sfidie Climatiche Future

La domanda elettrica continua ad aumentare con un ritmo del 3,3% annuo dal 2019, superando la crescita del Pil mondiale e il doppio della domanda totale di energia, con un aumento previsto di oltre 10.000 terawattora nel prossimo decennio che porterà la quota di elettricità nei consumi finali vicino al 30%. Se i transiti nello Stretto tornassero regolari, si aprirebbe un mercato favorevole ai compratori con pressioni al ribasso sui prezzi grazie a una nuova ondata di progetti di gas naturale liquefatto guidata dagli Stati Uniti, ma la storia insegna che i prezzi alti possono tornare rapidamente.

Tensione Geopolitica e Obiettivi Climatici Lontani

La sicurezza energetica e la transizione verde vanno spesso nella stessa direzione, ma con le politiche già in vigore il riscaldamento globale arriverebbe a 2,9 gradi nel 2100, e a 2,5 gradi con quelle annunciate, restando lontano dalla soglia critica di 1,5 gradi stabilita dagli accordi internazionali. La crisi rischia inoltre di frenare l'accesso all'energia per milioni di persone, poiché 720 milioni sono ancora senza elettricità e quasi 2 miliardi utilizzano combustibili inquinanti per cucinare, mentre tensioni geopolitiche e la minaccia nucleare in Iran aggravano il contesto internazionale.