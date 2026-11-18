Il direttore generale Grossi loda le clausole ispettive del patto tra Washington e Riyadh, pur mancando il Protocollo Aggiuntivo considerato lo standard globale.

L'accordo nucleare tra gli Stati Uniti e l' Arabia Saudita ha ricevuto un giudizio positivo dal direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( AIEA), Rafael Mariano Grossi, che ha definito "molto soddisfacenti" le disposizioni relative alle ispezioni previste dal testo. Questa valutazione è stata resa nota mercoledì durante una conferenza stampa aperta in occasione dell'inizio della riunione del Consiglio dei governatori dell'organizzazione delle Nazioni Unite a Vienna, in Austria.

Le clausole ispettive dell'accordo tra le due nazioni

Le disposizioni concordate per le ispezioni sul territorio saudita sono considerate molto soddisfacenti dall'AIEA, nonostante l'assenza del Protocollo Aggiuntivo, che è universalmente riconosciuto come lo standard di riferimento per le verifiche nucleari civili. Il capo dell'agenzia ha sottolineato che, sebbene tale protocollo offra maggiori capacità di accesso e sia considerato da molti come la norma ideale, l'accordo specifico in fase di esame rappresenta un buon risultato per il quadro attuale.

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Critiche non proliferazione e standard nucleari

L'accordo proposto sulla cooperazione nucleare civile, noto tecnicamente come "Accordo 123", non è ancora stato approvato dai legislatori statunitensi e ha attirato critiche da parte di esperti di non proliferazione. I critici sottolineano che il testo non impedisce esplicitamente a Riyadh di arricchire l'uranio o di ritrattare il combustibile esaurito dei reattori, due passaggi tecnologici potenzialmente collegati allo sviluppo di armi nucleari.

L'Arabia Saudita possiede attualmente un programma nucleare agli albori e ha recentemente sottoscritto un Accordo di salvaguardie completo con l'AIEA, definendo gli obblighi fondamentali per i paesi che utilizzano tecnologia nucleare, inclusa la concessione di ispezioni nei siti dichiarati. Tuttavia, il Regno non ha firmato il Protocollo Aggiuntivo, che conferirebbe all'agenzia poteri più invasivi, permettendo ispezioni a sorpresa anche in ubicazioni non dichiarate.

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Limitazioni e condizioni per le verifiche AIEA

Un testo congiunto sulle salvaguardie nucleari, inviato all'AIEA per l'approvazione del consiglio e visionato da Reuters, consente ispezioni a sorpresa ma limita tale diritto esclusivamente ai siti dichiarati. L'Arabia Saudita garantirà all'AIEA un accesso con preavviso breve in qualsiasi luogo all'interno di un sito coperto dal trattato, definendo procedure precise per le notifiche anticipate.

Nello specifico, il documento stabilisce che l'agenzia notificherà a Riyadh un preavviso di almeno due ore quando gli ispettori si trovano già all'interno di un sito coperto, oppure un preavviso di almeno ventiquattro ore per l'accesso in altri casi. Le attività di arricchimento e ritrattamento avverranno esclusivamente in location coperte dal sito dichiarato, mantenendo rigidi controlli sulle potenziali vie di sviluppo bellico.

Contesto geopolitico e posizioni internazionali

Il contesto regionale resta teso, con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman che ha dichiarato la volontà di sviluppare armi nucleari se il rivali iraniano non lo farà. L'Iran aveva precedentemente accettato di implementare il Protocollo Aggiuntivo nel 2015, ma ha interrotto l'adesione nel 2021, dopo il disfacimento dell'accordo nucleare del 2015 e il ritiro degli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump.