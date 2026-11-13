AIEA sempre più preoccupata per l'impianto di Isfahan in Iran

L'AIEA è sempre più preoccupata per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Isfahan, mai ispezionato dall'agenzia in Iran.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( AIEA), l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, si dice sempre più preoccupata per un impianto di arricchimento dell'uranio a Isfahan, in Iran. Lo afferma un rapporto riservato sull' Iran, datato venerdì 13 novembre e visionato da Reuters, che l'agenzia ha inviato agli Stati membri.

Secondo il documento, l'Iran aveva dichiarato l'impianto all'AIEA lo scorso anno, ma non ha ancora permesso agli ispettori di visitarlo. Il nodo della questione è l'accesso: senza ispezioni, l'agenzia non può verificare la natura e lo stato delle attività svolte nel sito.

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Impianto di Isfahan: cosa non sa l'AIEA

L'AIEA non conosce l'ubicazione esatta dell'Isfahan Fuel Enrichment Plant (IFEP), né il suo stato ai fini delle salvaguardie, né se contenga materiale nucleare. Lo si legge nel rapporto riservato indirizzato agli Stati membri.

L'IFEP è stato dichiarato all'agenzia il 12 giugno 2025. L'AIEA aveva programmato di ispezionarlo il 13 giugno 2025, ma proprio quel giorno è iniziata la campagna di bombardamenti, che ha reso impossibile la visita.

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Secondo alcuni diplomatici, l'impianto si troverebbe in una rete di tunnel a Isfahan. Tuttavia, un alto diplomatico ha affermato che la sua ubicazione e il suo stato restano sconosciuti, un dettaglio che rende ancora più difficile per l'agenzia valutare la situazione.

Richieste dell'AIEA e posizione dell'Iran

Il rapporto chiede all'Iran di informare l'AIEA sullo stato dei propri impianti di arricchimento e sulle proprie scorte di uranio altamente arricchito, che include materiale vicino al grado di armamento. Il documento chiede anche di consentire agli ispettori di tornare nei siti bombardati.

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, aveva dichiarato a marzo che l'agenzia ritiene che una quantità significativa dell'uranio più altamente arricchito dell'Iran si trovi nel complesso di tunnel di Isfahan. Il rapporto non cita una risposta ufficiale dell'Iran sulla questione.

Secondo i dati riportati, l'Iran non ha permesso agli ispettori dell'AIEA di tornare in nessuna delle strutture nucleari colpite dai bombardamenti. Gli attacchi sono stati condotti da Israele e dagli Stati Uniti nel corso di una campagna di 12 giorni nel giugno 2025, che ha distrutto o gravemente danneggiato gli altri impianti di arricchimento iraniani.

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Rischi di proliferazione e prossimi passi

Il rapporto definisce la mancanza di informazioni e di accesso un grave motivo di preoccupazione in materia di proliferazione, che deve essere risolto con la massima urgenza. Il documento non indica una data precisa per nuove ispezioni.

Per la comunità internazionale, il tema riguarda la verifica delle scorte di uranio altamente arricchito, materiale che si trova vicino al grado di armamento. Senza un inventario verificabile e l'accesso ai siti, l'AIEA non può confermare dove si trovi questo materiale né in quali condizioni sia.

Il prossimo passo richiesto dal rapporto è quindi duplice: l'Iran dovrebbe fornire informazioni aggiornate sui propri impianti e consentire agli ispettori di verificare l'uranio arricchito nei siti bombardati. Finché questo non avverrà, l'AIEA resterà senza dati certi su uno dei punti più sensibili del programma nucleare iraniano.