L'AIFA autorizza la rimborsabilità di elinzanetant per le donne in terapia endocrina adiuvante post-carcinoma mammario. Una svolta clinica per la qualità della vita.

L'Agenzia Italiana del Farmaco ( AIFA) ha approvato ufficialmente la rimborsabilità del farmaco elinzanetant, noto con il nome commerciale Lynkuet. Questa decisione rappresenta un traguardo fondamentale per la salute delle pazienti affette da carcinoma mammario, garantendo l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale a una terapia innovativa e non ormonale.

Approvazione AIFA 19 novembre 2026

Il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha dato il via libera definitivo per il trattamento dei sintomi vasomotori da moderati a severi. Questi sintomi sono indotti dalla terapia endocrina adiuvante, un protocollo clinico essenziale per il carcinoma mammario che, tuttavia, provoca spesso una profonda deprivazione estrogenica nel corpo della paziente.

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Meccanismo d'azione non ormonale

Elinzanetant agisce attraverso un meccanismo farmacologico innovativo che blocca specificamente i recettori della neurochinina NK1 e NK3. Questi recettori sono direttamente coinvolti nella regolazione del centro ipotalamico della termoregolazione corporea. Tale azione è cruciale perché consente di gestire i sintomi senza ricorrere a estrogeni, farmaci generalmente controindicati per le donne con storia oncologica.

Impatto clinico e opinione di Cinzia Polo

La ginecologa Cinzia Polo sottolinea che questa approvazione segna un passaggio importante nella medicina della menopausa. Secondo l'esperta, dietro l'autorizzazione di una nuova molecola si nascondono le esigenze di migliaia di persone che attendono risposte concrete da anni. La dottoressa Polo ricorda che la terapia endocrina adiuvante, sebbene fondamentale per ridurre il rischio di recidiva, può compromettere seriamente il benessere quotidiano.

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Qualità della vita e sintomi vasomotori

Le vampate di calore e la sudorazione notturna non sono semplici fastidi passeggeri, ma condizioni che interrompono il sonno e causano insonnia cronica. Questo disturbo del riposo porta a astenia persistente, riduzione delle capacità attentive e difficoltà di memoria, definite spesso come annebbiamento cognitivo. Per una donna già sottoposta a diagnosi tumorale e interventi chirurgici, questo peggioramento della qualità della vita è particolarmente gravoso.

Accessibilità tramite Servizio Sanitario Nazionale

Prima di questa decisione, elinzanetant rappresentava un'opzione terapeutica economicamente a carico della paziente, limitandone l'accesso. Con la pubblicazione degli atti definitivi a partire dal 19 novembre 2026, il farmaco diventerà rimborsabile secondo le condizioni stabilite dall'AIFA. Questo dettaglio amministrativo garantisce che la sopravvivenza oncologica sia accompagnata da una ricostituzione reale del benessere psicofisico della donna.