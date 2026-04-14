AIFA Approva Givinostat per la Distrofia Muscolare di Duchenne: Una Nuova Speranza per i Pazienti

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) approva la rimborsabilità di givinostat, un nuovo farmaco per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (DMD), aprendo nuove prospettive per i pazienti e rappresentando un importante successo della ricerca scientifica italiana.

Somministrato per via orale, givinostat rappresenta una nuova speranza per i pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne ( DMD ). L'Agenzia Italiana del Farmaco ( AIFA ) ha recentemente approvato la rimborsabilità di questo farmaco, aprendo la strada a un trattamento innovativo per i bambini e gli adolescenti affetti da questa malattia rara e degenerativa. Givinostat è indicato per pazienti deambulanti, di età pari o superiore ai 6 anni, in trattamento con corticosteroidi, indipendentemente dal tipo di mutazione genetica alla base della DMD . Questa approvazione segna un importante passo avanti nella gestione della DMD , offrendo una nuova opzione terapeutica con il potenziale di rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. L'approvazione dell' AIFA fa seguito all'approvazione condizionata da parte della Commissione Europea nel 2025, confermando l'efficacia e la sicurezza del farmaco, dimostrate dai risultati delle sperimentazioni cliniche.

La distrofia muscolare di Duchenne è una patologia genetica rara, causata da mutazioni nel gene DMD, che impediscono la produzione di distrofina funzionale, una proteina fondamentale per la salute muscolare. La mancanza di distrofina porta alla progressiva degenerazione dei muscoli, che vengono sostituiti da tessuto fibroso o adiposo. I primi sintomi, come difficoltà nel camminare, saltare o salire le scale, si manifestano solitamente intorno ai 3 anni di età. La malattia progredisce rapidamente, portando alla perdita dell'autonomia e alla necessità di utilizzare una sedia a rotelle. Givinostat agisce modulando l'attività di alcune sostanze all'interno delle cellule muscolari, contribuendo a ridurre il danno alle fibre muscolari e favorendo la rigenerazione muscolare. L'approvazione di givinostat rappresenta un significativo passo avanti, nonostante non esista ancora una cura definitiva per la DMD. È fondamentale continuare a sostenere la ricerca e l'accesso alle terapie disponibili per migliorare la vita dei pazienti e affrontare le sfide che la malattia pone.

L'approvazione di givinostat è anche una storia di eccellenza scientifica italiana. L'Italia ha infatti guidato la ricerca e lo sviluppo di questo farmaco a livello internazionale. Questo successo è il frutto di anni di impegno da parte di ricercatori, clinici, genitori e associazioni di pazienti, come Parent Project Aps, che hanno sostenuto la ricerca fin dalle prime fasi. Filippo Buccella, fondatore di Parent Project Aps, sottolinea che l'approvazione non rappresenta un punto di arrivo, ma una conferma del lavoro svolto e un incoraggiamento a continuare nella ricerca di nuove terapie e nel sostegno ai pazienti. Francesco Di Marco, CEO di Italfarmaco, esprime soddisfazione per questo traguardo, che testimonia l'impegno dell'azienda nel campo delle malattie rare. L'approvazione di givinostat apre nuove prospettive per i pazienti affetti da DMD e rafforza l'importanza della ricerca e dell'innovazione nel migliorare la qualità della vita di chi lotta contro questa malattia devastante





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