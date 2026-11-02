Aifa approva la rimborsabilità di mirdametinib per la cura dei neurofibromi plessiformi in pazienti con neurofibromatosi tipo 1

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha reso rimborsabile dal SSN il farmaco mirdametinib per il trattamento di neurofibromi plessiformi sintomatici e non operabili in pazienti pediatrici e adulti affetti da neurofibromatosi di tipo 1, offrendo una nuova terapia mirata che riduce il volume tumorale e migliora la qualità della vita.

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha ufficialmente approvato la rimborsabilità per il Servizio Sanitario Nazionale del medicinale Ezmekly, noto anche con il nome generico di mirdametinib, destinandolo al trattamento dei neurofibromi plessiformi sintomatici e non operabili.

Questa decisione cruciale si applica a pazienti di entrambi i sessi, sia pediatrici che adulti, affetti da neurofibromatosi di tipo 1 e con un'età pari o superiore a due anni. La determinazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 253 del trenta ottobre duemilaventisei e firmata con il numero 1421 del venti ottobre dello stesso anno, segna un passo forward significativo nella lotta contro questa patologia complessa.

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Merck, produttrice del farmaco, ha sottolineato in una nota ufficiale come questa approvazione renda la terapia finalmente accessibile a carico dello Stato per tutti i pazienti italiani che soddisfano i criteri di eleggibilità clinica stabiliti dalle linee guida. La neurofibromatosi di tipo 1 è una condizione genetica rara, caratterizzata da un'ereditarietà nel cinquanta per cento dei casi, con una prevalenza stimata in circa tre persone ogni diecimila sulla base di meta-analisi condotte prevalentemente in Europa.

Definita anche Sindrome di predisposizione ai tumori, questa patologia multisistemica può colpire numerosi organi e apparati, manifestandosi con un ampio spettro di complicanze cliniche che variano da paziente a paziente. I soggetti affetti presentano un rischio doppia rispetto alla popolazione generale di sviluppare neoplasie nel corso della propria esistenza, con una media di insorgenza intorno ai trentanove anni.

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Tra il trenta e il cinquanta per cento delle persone con Nf1 sviluppa nel corso della vita neurofibromi plessiformi, tumori che crescono lungo le guaine dei nervi periferici. Queste lesioni causano dolore cronico nel settantasette per cento dei pazienti, oltre a deturpazioni fisiche, limitazioni funzionali e un impatto negativo significativo sulla qualità della vita complessiva. La gestione terapeutica di queste lesioni è particolarmente complessa, soprattutto quando l'intervento chirurgico non è possibile o è controindicato.

Anche in seguito a un intervento di resezione, si osserva un tasso di ricrescita dei neurofibromi che può arrivare al venti per cento in caso di asportazione completa e fino al sessantotto per cento in caso di resezione parziale, rendendo necessaria la ricerca di alternative farmacologiche efficaci. Le opzioni terapeutiche fino a questo momento disponibili per gli adulti con neurofibromatosi di tipo 1 erano limitate e spesso non specifiche, lasciando molti pazienti senza risposte adeguate alla loro condizione.

Nuove prospettive di cura per pazienti con alto bisogno terapeutico

La rimborsabilità di una nuova terapia, indicata sia per la popolazione pediatrica che per gli adulti, apre dunque nuove prospettive di cura per una fascia di pazienti con un alto bisogno terapeutico insoddisfatto. Chiara Leoni, responsabile della Uos Malattie rare pediatriche e Terapie Innovative della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, ha dichiarato che le persone con Nf1 e neurofibromi plessiformi associati convivono con una condizione genetica rara e complessa che ha un impatto significativo sul benessere psicologico e sulla qualità di vita quotidiana.

La gestione di tali pazienti richiede una presa in carico specialistica e multidisciplinare che accompagni il paziente per tutto l'arco della vita. La disponibilità di mirdametinib amplia oggi le opportunità terapeutiche per i pazienti con neurofibromi plessiformi sintomatici non operabili, offrendo una terapia a bersaglio molecolare che inibisce uno specifico enzima chiave nella proliferazione delle cellule tumorali.

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Riduzione del volume tumorale grazie al meccanismo d'azione del farmaco

I dati clinici disponibili hanno evidenziato una risposta caratterizzata da una riduzione del volume tumorale fino a oltre il cinquanta per cento, con conseguenti benefici clinici tangibili. Mirdametinib è un inibitore selettivo e non competitivo delle proteine chinasi attivate da mitogeni 1 e 2, note come MEK1/2. Questo sistema enzimatico regola la crescita delle cellule e, nella neurofibromatosi di tipo 1, risulta spesso eccessivamente attivo, contribuendo direttamente alla crescita dei neurofibromi plessiformi.

L'inibizione di MEK blocca efficacemente la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule tumorali in cui è attivata la via di segnalazione RAF-MEK-ERK, con l'obiettivo primario di limitare la progressione del tumore. Il farmaco è formulato in capsule rigide e compresse dispersibili per semplificare l'assunzione e supportare l'aderenza terapeutica, specialmente in adulti e bambini con difficoltà di deglutizione.

Schema posologico e risultati dello studio ReNeu sui pazienti

Lo schema posologico prevede un ciclo di ventotto giorni, con assunzione due volte al giorno per i primi ventuno giorni seguiti da sette giorni di pausa. Il trattamento ha dimostrato un profilo di sicurezza favorevole sia nei bambini che negli adulti, con una formulazione dispersibile in acqua disponibile per i pazienti con disfagia. La rimborsabilità si basa sui risultati dello studio multicentrico di fase 2b ReNeu, che ha coinvolto centoquattordici pazienti pediatrici e adulti con Nf1-Pn sintomatica e non operabile.

Lo studio ha raggiunto l'endpoint primario dimostrando un tasso di risposta obiettiva del quarantuno per cento negli adulti e del cinquanta due per cento nei pazienti pediatrici, con benefici significativi nella riduzione del dolore e dei deficit funzionali.