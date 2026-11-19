L'AIFA accelera la valutazione di daraxonrasib per il tumore pancreatico. Le associazioni chiedono accesso equo e chiarimenti sui criteri, superando le disparità regionali.

Un caso che ha acceso i riflettori sulla disparità di accesso alle terapie innovative. Jessica Scarpa, madre di gemelli di tre anni e mezzo, convive da due anni con un tumore del pancreas metastatico. Dopo un appello pubblico, la Regione Lombardia ha annunciato l'acquisto del farmaco. Ma la battaglia ora è nazionale per un diritto universale.

Giustizia terapeutica e appello di Scarpa

Le parole di Jessica Scarpa racchiudono la disperazione e la speranza di migliaia di pazienti. Il 5 novembre, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato che la Regione avrebbe acquistato daraxonrasib per consentirle di riceverlo all'ospedale di Lecco. Jessica ha avviato una raccolta fondi per gli Stati Uniti, ma ora punta alla petizione promossa da Emanuela, figlia di una paziente con adenocarcinoma pancreatico.

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Meccanismo d'azione e dati clinici

Daraxonrasib, noto anche come Rasonque, è un farmaco orale a bersaglio molecolare sviluppato da Revolution Medicines. Ottenuto l'autorizzazione europea il 16 novembre, agisce sulle proteine RAS, spesso alterate nel gene KRAS. Legandosi alla ciclofilina A, interferisce con la crescita tumorale, diversamente dalla chemioterapia. Nello studio RMC-6236 su 500 pazienti, la sopravvivenza mediana è stata di 13,2 mesi contro i 6,7 mesi della chemioterapia standard.

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Posizioni delle associazioni e rischi

Undici associazioni italiane richiedono criteri uniformi per evitare una corsa al farmaco. Domenico Traversa, vedovo di Paola Marella e presidente dell'omonima Fondazione, definisce il sistema inceppato. Il rischio è duplice: richieste indiscriminate per pazienti non idonei e disparità tra chi ottiene la terapia e chi resta escluso. Non si tratta di una cura definitiva, ma di una nuova possibilità terapeutica da valutare attentamente.

Impatto e prossimi passi

L'AIFA accelera la valutazione per rimborsare il farmaco nel Servizio sanitario nazionale. Il prezzo effettivo sarà determinato dalle negoziazioni con l'azienda produttrice, rendendo irripetibile l'acquisto singolo. Il farmaco è indicato per chi ha già subito trattamenti per malattia diffusa. Serve un sistema equo che garantisca l'accesso ai pazienti idonei, evitando le attuali ingiustizie territoriali e sociali.