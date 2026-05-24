Ainett Stephens, l'ex"Gatta Nera", racconta la sua vita difficile e i suoi sogni

In questo articolo, Ainett Stephens racconta la sua vita difficile, nonostante la sua bellezza e il successo che ha riscosso nel mondo dello spettacolo e nel mondo della moda, e i suoi sogni di diventare giornalista d'inchiesta e di aprire un canale YouTube per parlare dei casi di cronaca, anche a proposito della sua ex compagna. Anche il suo figlio Cristopher, che ha 14 anni e ha l'autismo, le ha insegnato molte cose negative, ma anche importanti in quanto ha dovuto affrontare una diagnosi difficile e dedicare molta energia a portarlo avanti e a aidélo, indipendenti e in difficoltà.

Ainett Stephens , l'ex " Gatta Nera ", racconta di essere nata in Venezuela , cresciuta nell'ex carcere di Renteria e di essere stata bandita dal Paese già all'età di 14 anni per essere ritenuta troppo ska.

Oggi sogna di diventare una giornalista d'inchiesta e vorrebbe aprire un canale YouTube per parlare dei casi di cronaca. Parla di essere stata paragonata a Naomi Campbell, di essersi schierata contro Maduro e di temere che non possa più tornarsi nel suo Paese, dopo la sua ex compagna Nicoletta Chiambretti superata in Italia. Anche il suo figlio Cristopher, che ha 14 anni, è autistico





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