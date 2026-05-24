Ainett Stephens: la 'gatta nera' racconta la tragedia della sua famiglia e la diagnosi di autismo al figlio

Ainett Stephens, ex badante arrivata in Italia nel 2004 e ora showgirl nota come la 'gatta nera', ha raccontato la tragedia che ha colpito la sua famiglia e la diagnosi di autismo al figlio, a 'Corriere della Sera'. La sua storia è piena di sfide, come lo stato della sua città natale e la necessità di non rientrare più in Venezuela temendo il ritorno alle condizioni di stato attuale

Modella, personaggio tv, showgirl. Classe 1982: nata in Venezuela (dove purtroppo da adolescente veniva bullizzata per la pelle scura), da anni vive in Italia. Lei è Ainett Stephens, conosciuta ai più come la ‘gatta nera’, oggi con il sogno di diventare una giornalista d’inchieste.

Intervistata dal Corriere della Sera, Stephens si è raccontata a 360°, lasciandosi andare anche ad alcuni passaggi delicati che riguardano la sua vita privata: la morte tragica e misteriosa della mamma e della sorella, la diagnosi di spettro dell’autismo al figlio, la separazione dal marito Nicola Radici. Ma anche la tv e il successo. In Italia è arrivata nel 2004, come ‘badante’.

‘Ero andata prima a Verona, dove viveva una mia connazionale. Lì ho conosciuto un bravissimo ragazzo, al quale voglio tuttora bene. Insieme decidemmo di trasferirci a Roma - ha raccontato lei -. Mi fece un contratto da badante.

Per sé. Quando mi accompagnò in Questura, il funzionario scoppiò a ridere. Ma i contributi da badante mi furono pagati tutti’. Quindi parla del Venezuela e del periodo delicato che sta affrontando: ‘Io mi considero una rivoluzionaria di destra, non ho mai avuto paura delle mie idee e infatti temo di non poter più tornare nel mio Paese.

Maduro? Avrei sperato in nuove elezioni rapide, anche perché non mi sembra che sia cambiato molto: la guardia nazionale continua a fermare e ad arrestare le persone per strada. Ma non ho proprio capito i manifestanti italiani che hanno protestato contro l’intervento di Trump. Si rendono conto di come si vive in Venezuela?

’.come valletta, per una puntata, e il regista aveva apprezzato le mie risposte rapide. Così mi fece fare il provino I loro corpi non sono mai stati ritrovati. Fu arrestato un uomo che era stato visto con loro prima della scomparsa, ma rimase in carcere solo per due giorni. Poi, con lucidità disarmante, ha confessato di aver perso la speranza di rivederle un giorno: ‘Non succederà.

Ho il rammarico di non essere tornata a casa, quel Natale. Ma con mia madre eravamo d’accordo che era meglio spedirle i soldi, piuttosto che spenderli nel viaggio. Lei aveva 45 anni, mia sorella 27’. Qui, in Italia, la ‘gatta nera’ ha trovato l’amore.

Si è sposata nel 2015 con l’imprenditore Nicola Radici, con il quale ha avuto un figlio, Cristopher. La coppia si è separata ma è rimasta in ottimi rapporti. La loro priorità? Il bambino, al quale è stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico.

‘È un bambino autistico amatissimo dal padre e dalla madre: lo abbiamo molto desiderato. Anche se io e Nicola non stiamo più insieme, lui è la nostra priorità - le parole di Stephens -. Lui aveva due anni. Mi ero accorta che parlava pochissimo, così lo portai dal neuropsichiatra.

Oggi non parla spontaneamente, chiede solo quello che vuole: l’acqua, il cibo, il bagno. Fa la quinta elementare, ha una bravissima insegnante di sostegno. Purtroppo la cambia ogni anno’. Infine ha concluso: ‘Dopo la diagnosi ho pianto molto.

Ma mi sono accorta che non vedergli fare le stesse cose degli altri bambini era un problema solo mio, non suo - le parole di Stephens -. Cammina, corre, sorride, mangia quello che vuole. Confido nei progressi che potrà ancora fare, grazie all’intelligenza artificiale. Non lo considero un bambino sfortunato: sono sfortunati quelli che nascono e vivono sotto le bombe’





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