Ainpf e Nicole: la battaglia per la neuropatia delle piccole fibre

Nicole, 38 anni, fonda l'Ainpf per sostenere i pazienti con neuropatia delle piccole fibre. Una storia di resilienza e richiesta di diagnosi precoce in Italia.

La neuropatia delle piccole fibre è una condizione spesso invisibile ma debilitante che ha segnato la vita di Nicole, una donna di 38 anni che oggi guida l'associazione Ainpf. Il suo percorso diagnostico è iniziato precocemente, con i primi sintomi che si sono manifestati all'età di due anni e mezzo, quando il dolore ai piedi le impediva di dormire serenamente. Per anni, le sue sofferenze sono state ignorate o fraintese, costringendola a vivere con un carico di dolore incompreso.

Una diagnosi tardiva ma definitiva

La conferma della malattia è arrivata solo dopo una lunga ricerca autonoma e il consulto del dottor Vincenzo Donadio. Attraverso una biopsia cutanea su un piccolo campione di pelle, il neurologo ha confermato la presenza della neuropatia delle piccole fibre. Questa patologia colpisce le fibre nervose che regolano funzioni automatiche come dolore, temperatura, battito cardiaco, pressione arteriosa, sudorazione e funzionamento degli apparati gastrointestinale e urinario. La diagnosi è stata poi confermata come conseguenza di una rara malattia genetica del tessuto connettivo, scoperta grazie alla collaborazione con una genetista.

Also read Italia 1 Belgio 3: Nationa League, l'Italia risponde e torna in vetta al girone

Impatto sulla vita quotidiana e lavorativa

I sintomi di Nicole sono progrediti nel tempo, includendo svenimenti frequenti iniziali a nove anni, disturbi gastrointestinali, tachicardia, dolori diffusi e problemi cognitivi. Nonostante la malattia, ha cercato di condurre una vita normale, studiando e frequentando un corso per diventare operatore socio-sanitario. Tuttavia, la natura intermittente della malattia ha reso difficile mantenere un'attività lavorativa continuativa, alternando giorni di relativa benessere a periodi di immobilità forzata. Nonostante le difficoltà, Nicole ha costruito una famiglia, sposandosi e avendo un figlio.

Advertisement

L'importanza della diagnosi regionale uniforme

In Italia, l'accesso a un percorso diagnostico-terapeutico riconosciuto per questa patologia è ancora limitato. I centri specializzati non applicano criteri diagnostici uniformi, creando disparità nell'assistenza. Nicole sostiene che prima di inserire la neuropatia delle piccole fibre nei Livelli essenziali di assistenza, sia necessario stabilire percorsi regionali coesi. Solo attraverso dati aggregati e standardizzati sarà possibile dimostrare alle istituzioni l'effettiva diffusione della patologia, stimata da alcuni ricercatori fino al 40% nei pazienti diabetici.

La missione di divulgazione dell'Ainpf

La fondazione dell'associazione Ainpf nasce dalla necessità di supportare chi, come Nicole, affronta difficoltà nella diagnosi e nell'assistenza. La community, inizialmente nata su Facebook con diecimila membri, mira a promuovere la diagnosi precoce e la ricerca. Nicole invita le persone a non arrendersi di fronte a sintomi inspiegati, incoraggiandole a informarsi e cercare specialisti competenti. L'obiettivo è trasformare l'esperienza dei pazienti in un impulso per migliorare il sistema sanitario e la ricerca scientifica, riconoscendo l'importanza di questa condizione spesso sottovalutata.