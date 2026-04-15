Air New Zealand Introduce le Prime Cuccette in Classe Economica: Lo Skynest per il Volo Auckland-New York

Air New Zealand rivoluziona il viaggio aereo per i passeggeri di classe economica con lo Skynest, un innovativo servizio di cuccette a sei posti installate su un Boeing 787-9 Dreamliner. Disponibile sulla rotta di 17 ore tra Auckland e New York, questo servizio premium, disponibile per 4 ore a turno previo pagamento di un supplemento, mira a offrire un riposo più confortevole, con tenda per la privacy, kit di cortesia e prese USB. La compagnia neozelandese punta così ad attrarre una clientela più ampia verso servizi premium, ispirandosi a soluzioni storiche e innovazioni precedenti come lo Skycouch.

Air New Zealand sta innovando il comfort per i passeggeri di classe economica , introducendo un nuovo servizio di cuccette chiamato Skynest . Queste sei cuccette, disposte a castello, saranno disponibili esclusivamente sulla rotta ultra-lunga tra Auckland e New York, un volo che si estende per circa 17 ore.

L'obiettivo è offrire un'esperienza più riposante a coloro che scelgono la classe più accessibile, permettendo loro di trascorrere un periodo limitato di 4 ore per turno a bordo di questi spazi dedicati. Per accedere al servizio Skynest, i passeggeri dovranno acquistare il normale biglietto aereo, con un costo indicativo di 650 euro, e aggiungere una tariffa aggiuntiva di circa 250 euro.

Inizialmente, il servizio opererà su due turni: al termine del primo turno di 4 ore, il personale di terra provvederà a cambiare la biancheria e ad accogliere i passeggeri del secondo turno. Ogni cuccetta è progettata per offrire un minimo di comfort e privacy, dotata di una tenda per un riparo visivo, una luce di lettura, porte USB per la ricarica di dispositivi elettronici e un kit di cortesia che include mascherina per gli occhi, prodotti per la cura della pelle e tappi per le orecchie.

Lo spazio è volutamente contenuto, richiedendo ai passeggeri di rimanere sdraiati per tutta la durata del loro turno, al fine di non disturbare gli altri viaggiatori. Air New Zealand ha anche emanato alcune raccomandazioni per gli utenti del servizio, suggerendo, ad esempio, di evitare l'uso di profumi.

Sebbene l'idea di cuccette in aereo possa sembrare una novità, essa ha radici storiche. Negli anni '50, compagnie aeree come Pan Am e KLM offrivano soluzioni simili, che divennero un tratto distintivo del loro servizio. Tuttavia, nel corso dei decenni successivi, queste strutture sono state gradualmente eliminate per massimizzare il numero di posti passeggeri a bordo.

L'introduzione dello Skynest si inserisce in una strategia più ampia di Air New Zealand volta a valorizzare e rendere più appetibili i servizi premium anche per i passeggeri di classe economica. Le compagnie aeree di lusso offrono da tempo poltrone completamente reclinabili, paragonabili a letti, ma a costi proibitivi per la maggior parte dei viaggiatori.

Air New Zealand ha già sperimentato con successo soluzioni innovative come lo Skycouch, introdotto nel 2011. Lo Skycouch permette ai passeggeri di trasformare una fila di tre sedili in un'unica superficie reclinabile, simile a un divano, un'innovazione che è stata poi adottata anche da altre compagnie aeree come Vietnam Airlines e Azul Airlines.

L'amministratore delegato di Air New Zealand, Nikhil Ravishankar, ha sottolineato l'importanza strategica di tali servizi per un paese geograficamente isolato come la Nuova Zelanda, dove i lunghi tempi di viaggio sono inevitabili. Offrire soluzioni che migliorino l'esperienza di volo è fondamentale per mantenere la competitività della compagnia.

La proposta di Air New Zealand riflette un interesse crescente nel reimmaginare lo spazio aereo, cercando un equilibrio tra efficienza operativa e comfort del passeggero, specialmente sulle rotte di lunga percorrenza.





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Air New Zealand Classe Economica Cuccette Skynest Viaggi Lunghi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“L’aria degli uffici rovina pelle e capelli”: cos’è la “Office air theory”, la nuova…Capelli spenti, labbra secche e pelle unta: l’aria che si respira in ufficio può rovinare il beauty look, ma anche portare ad altre conseguenze sulla salute

Read more »

Aurelia New Living: Aprile, porte aperte per un'esperienza abitativa immersivaUn evento speciale per scoprire Aurelia New Living, un nuovo complesso residenziale a Roma, vivendo in prima persona gli spazi, l'atmosfera e la qualità degli appartamenti. Visite guidate, attici arredati e un'immersione completa nel futuro dell'abitare moderno.

Read more »

Totò principe della risata, New York gli rende omaggioDal 16 aprile al 29 agosto all'Italian American Museum a Little Italy (ANSA)

Read more »

Mocassini con tacco, la scarpa new classic che indosseremo nella primavera estate 2026Protagonista delle sfilate primavera estate 2026, i mocassini con tacco sono la scarpa elegante (e cool) da aggiungere alla scarpiera della bella stagione

Read more »

Ferrari to diversify with 4 new models a year to 2030 including electric says VignaFerrari is to diversify with four new models every year from 2026 to 2030 including internal combustion, hybrid and electric vehicles, CEO Benedetto Vigna said Wednesday. (ANSA)

Read more »

Il petrolio è in rialzo a New York a 92,16 dollariIl petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,69% a 92,16 dollari al barile. (ANSA). (ANSA)

Read more »