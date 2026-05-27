Airbnb investe 58 milioni su WeRoad: la startup italiana dei viaggi di gruppo punta gli USA

Il colosso dell'ospitalità online Airbnb ha guidato un round di finanziamento da 58 milioni di dollari per WeRoad, la piattaforma italiana di viaggi esperienziali per giovani. L'operazione, che porta a 100 milioni il totale raccolto dalla startup, segna il via all'espansione negli Stati Uniti e rafforza la partnership strategica tra le due realtà. Approfondiamo i dettagli dell'accordo, i numeri di WeRoad e le prospettive future.

' Airbnb ha effettuato un investimento strategico in WeRoad, società italiana specializzata in viaggi di gruppo esperienziali, guidando un round di finanziamento di serie C da 58 milioni di dollari.

L'operazione, che ha portato il totale dei capitali raccolti da WeRoad a circa 100 milioni di dollari, rappresenta un passo cruciale per l'espansione internazionale della startup, in particolare verso il mercato statunitense. Airbnb acquisirà una quota leggermente superiore al 10%, affiancando gli investitori storici come H14, la holding della famiglia Berlusconi.

Il modello di WeRoad, basato sulla creazione di comunità di viaggio per Millennial e Gen Z attraverso piattaforme digitali e coordinamento sociale, ha registrato una forte crescita: oltre 300.000 viaggiatori, ricavi di 130 milioni di euro nel 2025 (+30% anno su anno) e una community online di 3,5 milioni di follower. La società, fondata nel 2017 da Paolo De Nadai all'interno del gruppo OneDay, operava già in diversi mercati europei.

Il nuovo capitale servirà a finanziare l'ingresso negli Stati Uniti, non solo per i viaggi organizzati ma anche attraverso WeMeet, la piattaforma di eventi offline lanciata nel 2025 che ha già coinvolto 50.000 persone in 35 città. Per Airbnb, l'investimento va oltre il puro aspetto finanziario e mira a integrare il modello community-based di WeRoad nell'ecosistema del travel esperienziale, un settore in rapida evoluzione.

Il team fondatore, composto da Paolo De Nadai, Fabio Bin ed Erika De Santi,continuerà a guidare la società nella fase di espansione americana





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