Airbnb investe in WeRoad: la startup italiana dei viaggi di gruppo sbarca negli Stati Uniti

Airbnb guida un round da 58 milioni di dollari per WeRoad, la startup italiana che organizza viaggi di gruppo per chi parte da solo. L'operazione finanzierà l'espansione negli Stati Uniti, dove WeRoad porterà i suoi itinerari e gli eventi WeMeet. Il modello, nato a Milano, ha già raccolto oltre 100 milioni di dollari totali e nel 2025 ha generato 130 milioni di euro di ricavi. Un confronto con Avventure nel Mondo, l'antenato spirituale, e il lato romantico del viaggio di gruppo.

C'è qualcosa di simbolico nel fatto che sia proprio Airbnb a guidare il round da 58 milioni di dollari che porterà WeRoad negli Stati Uniti.

Airbnb ha trasformato il modo in cui si dorme in giro per il mondo, e i critici aggiungono che ha svuotato i centri storici di mezzo mondo. WeRoad, nata in Italia e guidata da Andrea D'Amico, ha trasformato il modo in cui si viaggia da soli senza essere soli. Due rivoluzioni diverse, nate dalla stessa era digitale, che adesso si ritrovano sulla stessa barca, o meglio sullo stesso aereo.

L'operazione è stata annunciata nei giorni scorsi: Airbnb entra nel capitale di WeRoad con una quota di poco più del dieci percento, affiancando gli investitori esistenti tra cui H14, la holding della famiglia Berlusconi (Luigi, Barbara ed Eleonora), già lead investor della Serie B. Con questa tornata, il totale dei finanziamenti raccolti da WeRoad dal 2017 a oggi supera i 100 milioni di dollari. I nuovi fondi serviranno principalmente a finanziare lo sbarco nel mercato statunitense, dove WeRoad porterà i suoi itinerari di gruppo e gli eventi WeMeet, la piattaforma di esperienze offline lanciata nel 2025 che in un anno ha già coinvolto 50.000 persone in 35 città.

I numeri di WeRoad parlano da soli: 130 milioni di euro di ricavi nel 2025, con un aumento del trenta percento rispetto all'anno prima, 300.000 viaggiatori portati in giro per il mondo dall'anno di fondazione, oltre 3,5 milioni di follower sui social. Financial Times l'ha inserita tra le aziende europee a più rapida crescita nel 2026. Non male per una startup nata a Milano con l'idea di far viaggiare i trentenni italiani insieme a degli sconosciuti.

Il modello di WeRoad è semplice e apparentemente contraddittorio: circa il novanta percento dei clienti parte da solo. Non hanno amici disposti a partire, o hanno amici con gusti diversi, oppure hanno semplicemente deciso che vogliono conoscere gente nuova. WeRoad li inserisce in piccoli gruppi, selezionati per fascia d'età (25-35 anni, 35-49 anni) e li affida a un coordinatore, un viaggiatore esperto che gestisce la logistica e, soprattutto, costruisce la coesione del gruppo.

Il tour operator romano Avventure nel Mondo, fondato nel 1970 da Vittorio Kulczycki e Paolo Nugari, aveva un'idea non troppo diversa: far incontrare persone sconosciute, farle viaggiare insieme e farle cavare d'impaccio da sole. Avventure nel Mondo è l'antenato spirituale di WeRoad, che è il primo ad ammetterlo, anzi a rivendicarlo. Sul proprio sito web, WeRoad ha pubblicato un confronto dettagliato tra i due modelli: una mossa commerciale che però è anche un riconoscimento onesto di una genealogia.

La differenza principale, secondo WeRoad, sta nella figura del coordinatore. In Avventure nel Mondo è un compagno di viaggio tra gli altri, che si occupa della logistica ma non è tenuto a creare atmosfera. In WeRoad invece è una figura centrale, quasi una figura professionale della convivialità. Avventure nel Mondo è più adattivo, meno curato nell'immagine, con un mix generazionale più ampio e prezzi più bassi.

Su Reddit, chi lo ha fatto racconta di bagni improvvisati in luoghi mozzafiato, di imprevisti gestiti in autogestione, di un'esperienza che a volte rasenta il disagio e che per questo rimane impressa. WeRoad invece è più organizzato, più confortevole, più instagrammabile: e questo, a seconda di chi lo dice, risulta come un pregio o un difetto. I prezzi sono abbastanza alti ma ti annullano completamente ogni tipo di sbattimento organizzativo, che non è poco, scrive qualcuno su Reddit.

Cerchi un compagno di viaggio esperto che lasci molta autonomia? Avventure nel Mondo. Cerchi un leader che crei coesione e organizzi le serate? WeRoad: è il riassunto che circola di più nelle community online.

Avventure nel Mondo, nel frattempo, continua a macinare: 75 milioni di euro di fatturato nel 2023, oltre 50.000 partecipanti all'anno, più di cinquant'anni di storia. Non ha un social team, non ha una strategia di comunicazione particolarmente aggressiva e non ha preso soldi da Airbnb. Funziona ancora, in larga misura nonostante il web, sul passaparola.

C'è un aspetto di WeRoad che i comunicati stampa non citano mai ma che chiunque abbia parlato con un cliente WeRoad conosce bene: è diventato, nell'immaginario della generazione dei trentenni italiani, uno dei posti dove è socialmente accettabile, anzi quasi strutturalmente previsto, conoscere qualcuno in senso romantico. Non ci spingeremmo a dire anche in senso biblico, ma qualcuno ne parla come una specie di Tinder da viaggio.

Come la palestra, come il corso di ballo, come l'aperitivo di lavoro, ma con il vantaggio di condividere dieci giorni in Vietnam invece di un'oretta su un tappeto da yoga. WeRoad non lo dice esplicitamente, ma ci ha costruito sopra WeMeet: la piattaforma di eventi offline lanciata nel 2025, aperta non solo a chi ha già viaggiato con loro. Escursioni, aperitivi, cene, eventi sportivi, sessioni di yoga: centomila persone in un anno, 150.000 download dell'app.

WeRoad ha saputo captare un bisogno profondo della generazione digitale: la solitudine in mezzo alla connessione. E l'ha trasformato in un business, con l'aiuto di un partner d'eccezione come Airbnb, che forse vede in WeRoad un modo per estendere la propria piattaforma oltre il semplice alloggio, verso esperienze di viaggio complete. La sinergia tra le due aziende potrebbe ridefinire il modo di viaggiare per una intera generazione.

Il futuro di WeRoad negli Stati Uniti sarà un test importante: il modello di viaggio di gruppo per single funzionerà anche oltreoceano? I numeri dicono che la domanda c'è, e l'investimento di Airbnb è una scommessa che vale 58 milioni di dollari





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