Airbnb regala una vacanza senza smartphone in Salento

Un soggiorno da sogno in masseria, ma senza telefono: Airbnb cerca gruppi di amici o famiglie pronti a disconnettersi per riscoprire lo stare insieme.

In un'era dominata da notifiche, schermi e connessione perenne, cresce sempre più il desiderio di staccare la spina e riconnettersi con sé stessi e con gli altri.

Una tendenza che Airbnb ha deciso di cavalcare con un'iniziativa fuori dal comune: un soggiorno gratuito in una masseria seicentesca nel cuore del Salento, ma con una condizione irrinunciabile. Niente smartphone, niente laptop, niente notifiche. I partecipanti dovranno lasciare i dispositivi digitali in valigia per tutta la durata della vacanza, immergendosi completamente nella bellezza della campagna pugliese e nella compagnia delle persone care.

L'iniziativa nasce da un'indagine condotta dalla piattaforma, dalla quale emerge che oltre la metà degli intervistati italiani sogna di prendersi una pausa dalla tecnologia, mettendo da parte il telefono per rallentare e godersi davvero un momento di riposo. Oltre il 60% degli intervistati ha ammesso di sentire che la vacanza dovrebbe essere un'opportunità per conoscere esperienze, luoghi e tradizioni locali in modo più spontaneo e reale, mentre per il 49% la condivisione con amici o familiari è un elemento essenziale.

Questi dati rispecchiano i trend di viaggio osservati su Airbnb negli ultimi sei anni, durante i quali oltre sei prenotazioni su dieci in Italia hanno riguardato soggiorni condivisi, segno che partire è sempre più associato al tempo di qualità con le persone più care. Airbnb è alla ricerca di due gruppi speciali: una famiglia multi-generazionale o allargata che da tempo non riesce a riunirsi attorno alla stessa tavola, e un gruppo di amici che la quotidianità ha allontanato ma non diviso.

Per candidarsi, i gruppi - fino a dieci persone ciascuno - dovranno raccontare la propria storia e spiegare perché meritano questa esperienza di disconnessione totale. Il premio? Una settimana in una dimora storica nel Salento, una masseria seicentesca immersa nel verde, con un grande salone con camino, giochi da tavolo, aree relax all'aperto, una piscina privata e un parco immenso dove rallentare il ritmo e riscoprire il piacere dello stare insieme.

I vincitori avranno anche l'opportunità di seguire i consigli delle persone del posto e di partecipare a momenti dedicati alla scoperta del territorio e dei sapori locali. Il tutto rigorosamente senza schermi: smartphone, laptop e notifiche resteranno in valigia, permettendo ai partecipanti di vivere un'esperienza autentica e rigenerante. Questa iniziativa non è solo un modo per vincere una vacanza da sogno, ma anche un invito a riflettere sul ruolo della tecnologia nella nostra vita quotidiana.

Spesso, anche durante le ferie, continuiamo a controllare le email, a scorrere i social network, a rispondere a messaggi di lavoro. La proposta di Airbnb è radicale: spegnere tutto per accendere le relazioni vere, per ascoltare il suono del silenzio, per godersi il calore del sole e il profumo della natura. Un'esperienza che potrebbe cambiare il modo di vedere il tempo libero e di stare insieme.

Per chi è stanco della connessione perenne e desidera riscoprire il valore della lentezza, questa è l'occasione perfetta. Le iscrizioni sono aperte sul sito di Airbnb, dove si può candidare il proprio gruppo raccontando perché si merita questa pausa digitale. Un'opportunità unica per vivere il Salento in modo autentico, lontano dal rumore del mondo virtuale, tornando alle radici dell'ospitalità e della convivialità





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