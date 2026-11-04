Aitor Francesena Campione Mondiale di Surf Adattato Non Vede Ma Domina le Onde

La storia di Aitor Francesena, surfista spagnolo cieco e sei volte campione del mondo. Scopri come ha trasformato la disabilità in titolo mondiale e ispira milioni.

Aitor Francesena, un veterano surfista spagnolo di 55 anni originario di Zarautz nei Paesi Baschi, continua a dominare le onde internazionali nonostante sia cieco da quasi trent'anni. La sua recente vittoria al campionato mondiale di Gran Canaria a metà giugno conferma la sua straordinaria resilienza fisica e tecnica nel mondo del parasurfing.

La Perita Visiva e l'Adattamento allo Sport

Francesena ha perso definitivamente la vista nel 2012, all'età di 42 anni, dopo una serie di complicazioni chirurgiche che hanno incluso rigetti e la lacerazione del bulbo oculare sinistro durante una sessione di surf. Il primo cedimento visivo era accaduto nel 1984 a causa di un glaucoma, ma è stata la caduta da un'onda durante la convalescenza a segnare il punto di non ritorno per la sua vista rimanente.

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Nonostante la cecità totale, il surfista basco, soprannominato "Gallo" per la sua testardaggine, ha fondato la prima scuola di surf in Spagna decenni fa e ha mantenuto un percorso agonistico di alto livello. Si prepara all'acqua con l'assistenza del cognato Marcos, marito di sua sorella Ainhoa, che lo guida in mare per assicurare la sua sicurezza e ottimizzare le prestazioni durante le onde.

Vittorie Internazionali e Record Mondiali

Il percorso agonistico di Francesena è costellato di successi che sfidano ogni aspettativa statistica, con dieci titoli consecutivi del campionato spagnolo e sei titoli mondiali complessivi. Le sue imprese più recenti includono la conquista del titolo nazionale e mondiale a San Diego in California e la vittoria a Gran Canaria, dimostrando una competitività che non ha subito flessioni con l'avanzare dell'età o le difficoltà fisiche.

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A Gran Canaria ha confermato il suo status di eccellenza anche superando i recuperi dalle interventi chirurgici alla spalla destra e all'anca sinistra eseguiti tra ottobre e dicembre del 2025. Questi dati sanitari specifici evidenziano come il suo fisico, pur sottoposto a interventi complessi, rimanga funzionale al massimo livello della prestazione atletica internazionale richiesta dal parasurfing.

Supporto Familiare e Innovazione Editoriale

Il sostegno emotivo e pratico della famiglia è stato cruciale nel suo adattamento alla nuova realtà sensoriale. Suo figlia Uxue, allora sette anni, fu testimone dell'incidente finale che causò la cecità totale, conservando un ricordo iconico del momento in cui lo toccò dicendogli che i suoi occhi erano ancora al loro posto, una frase che ha segnato il suo percorso di accettazione.

Francesena ha canalizzato questa esperienza di vita nel suo terzo libro, un'opera che combina autobiografia e autoaiuto, dove evita l'autocommiserazione e si concentra sulla pianificazione futura e sulla massima indipendenza. La sua narrativa invita gli altri a non arrendersi, utilizzando la sua disciplina nell'attesa delle onde e nella preparazione atletica come metafora della perseveranza nella vita quotidiana.

Impatto Sociale e Prossimi Obiettivi

Oltre alla carriera personale, Francesena ha investito dieci anni nell'allenamento di atleti di alto profilo come Aritz Aranburu, vincitore del campionato europeo del 2007 e qualificato per il World Championship Tour. La sua filosofia, riassunta nel bisogno di essere il migliore a casa propria prima di ambire al titolo mondiale, ha influenzato una nuova generazione di surfisti che lo interrogano con ammirazione sulla spiaggia.

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La sua presenza a Zarautz, tra la nebbia mattutina e i surfisti appassionati, funge da potente monito contro la resa anticipata. Con il prossimo futuro pianificato con cura e una rete di sostenitori che lo salutano affettuosamente, Francesena rimane un punto di riferimento assoluto per lo sport adattato, dimostrando che i limiti fisici possono essere trascinati dalla forza di volontà e dalla tecnica impeccabile.