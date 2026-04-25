Aiuti bloccati per Gaza: 240 tonnellate di cibo ferme in Giordania da sei mesi

La ONG Music for Peace denuncia il blocco da parte di Israele di 240 tonnellate di cibo destinate alla popolazione di Gaza, raccolte in Italia ad agosto. Gli aiuti, ora reindirizzati ai campi profughi in Giordania, evidenziano le difficoltà nell'accesso umanitario alla Striscia.

Il cibo destinato alla popolazione di Gaza , raccolto ad agosto dalla ONG genovese Music for Peace, è bloccato in Giordania da sei mesi. Si tratta di circa 240 tonnellate di generi alimentari essenziali – tonno in scatola, legumi, farina, pomodori pelati, zucchero, riso, biscotti, miele, marmellata e pasta – che, a ottobre, sono stati trasportati alla frontiera con la Cisgiordania con l'obiettivo di raggiungere la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza e sostenere gli sfollati.

Tuttavia, il governo israeliano ha ripetutamente impedito il loro ingresso. Di fronte a questa situazione di stallo, Music for Peace ha deciso di reindirizzare gli aiuti ai campi profughi palestinesi in Giordania, dove circa due milioni di persone vivono in condizioni di estrema povertà e sovraffollamento. Inizialmente, erano state considerate anche alternative come l'invio in Sudan, dove l'organizzazione ha un progetto in corso, o in Libano, attraverso un convoglio via Siria.

Stefano Rebora, fondatore di Music for Peace, spiega che la decisione è stata presa per evitare che il cibo deperisse, riconoscendo le difficoltà nell'ottenere l'autorizzazione per attraversare la frontiera. La raccolta di questi beni alimentari è stata una mobilitazione straordinaria, avvenuta in una sola settimana alla fine di agosto 2025, grazie al contributo di migliaia di persone in tutta Italia e alla spinta della spedizione umanitaria che l'anno precedente aveva tentato, senza successo, di rompere il blocco navale israeliano su Gaza.

La quantità di cibo raccolta aveva superato la capacità di trasporto della Flotilla, quindi una parte era stata inviata con le navi della spedizione, mentre il resto era stato trasportato attraverso altre vie. Il 25 ottobre, i beni alimentari sono stati imbarcati dal porto di Genova su una nave portacontainer della compagnia Ignazio Messina, che li ha scaricati ad Aqaba, in Giordania, e li ha consegnati alla Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), un'organizzazione giordana responsabile della gestione dei convogli umanitari diretti in Palestina, inclusi gli aiuti della missione Food for Gaza del governo italiano.

La JHCO carica gli aiuti su camion dell'esercito giordano e, se autorizzata dal COGAT (l'agenzia del ministero della Difesa israeliano che controlla l'ingresso degli aiuti a Gaza), li trasporta ai varchi di accesso alla Striscia. Da Aqaba, gli aiuti sono stati trasportati ad Amman e poi al valico di Allenby, l'unico punto di ingresso e uscita dai territori occupati.

Music for Peace ha sostenuto tutte le spese: 26.000 euro per il trasporto marittimo, 14.000 euro per il trasporto terrestre e 3.000 euro per lo stoccaggio. Ulteriori 22.000 euro sarebbero stati necessari per raggiungere il confine con Gaza e altri 20.000 euro per arrivare alla chiesa della Sacra Famiglia.

Tuttavia, il COGAT ha negato l'ingresso, adducendo l'assenza di un corridoio giordano. Il valico di Allenby era stato chiuso dal 18 settembre a seguito di un incidente in cui un camionista giordano aveva ucciso due militari israeliani, ed è stato riaperto parzialmente il 10 dicembre, consentendo il passaggio solo degli aiuti delle organizzazioni registrate presso il ministero israeliano della Diaspora, di fatto limitando l'accesso alle agenzie delle Nazioni Unite e alla Gaza Humanitarian Foundation, un'organizzazione controversa creata da Israele.

Di conseguenza, gli aiuti di Music for Peace sono rimasti bloccati al valico di Allenby, e la sorte degli altri aiuti consegnati alla JHCO dal governo italiano, per un totale di circa 30 milioni di euro, rimane incerta. Il deputato Marco Grimaldi ha presentato un'interrogazione parlamentare per fare luce sulla situazione. Il ministero degli Esteri ha organizzato tre voli speciali da Brindisi ad Amman, affidando il cibo alla JHCO





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