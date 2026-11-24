L'ambasciatore Mike Huckabee dubita che gli Stati Uniti sospendano entro fine anno i 3,8 miliardi di dollari di aiuti militari a Israele promessi da Trump.

L'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee ha espresso dubbi sul fatto che Washington possa interrompere entro la fine di quest'anno i 3,8 miliardi di dollari di aiuti militari annuali a Israele, come promesso dal presidente Donald Trump. Le dichiarazioni sono arrivate in un'intervista preregistrata, mostrata durante una conferenza a Tel Aviv sulle relazioni tra Stati Uniti e Israele, come riportato da Reuters il 24 novembre.

Trump aveva annunciato la decisione il 3 novembre, giorno delle elezioni di medio termine, mentre gli elettori si recavano alle urne. Nel suo annuncio a sorpresa, il presidente ha sostenuto di aver raggiunto un accordo con il primo ministro Benjamin Netanyahu diversi mesi prima, per interrompere l'erogazione a Israele di circa 4 miliardi di dollari di finanziamenti annuali statunitensi.

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Come funziona il Memorandum d'intesa sugli aiuti

Il meccanismo al centro della controversia è il Memorandum d'intesa, un accordo di lunga data tra Washington e Israele. Prevede l'erogazione di 3,8 miliardi di dollari all'anno fino al 2028, per finanziare l'acquisto di equipaggiamento militare di fabbricazione americana.

Trump ha sostenuto che Israele non ha più bisogno dei fondi statunitensi e ha definito la questione un argomento di discussione infelice, usato dai suoi critici di sinistra. Il presidente non ha però fornito dettagli su come i finanziamenti sarebbero stati interrotti.

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Huckabee ha spiegato che il Memorandum dovrebbe proseguire per altri due anni, quindi non è certo che la sospensione avvenga in modo brusco entro la fine dell'anno. Ha inoltre affermato che i fondi sono stati stanziati dal Congresso e che non sa se possano essere bloccati senza l'approvazione del Congresso.

Posizioni di Huckabee, Netanyahu e dei Democratici

Mike Huckabee, ex governatore repubblicano dell'Arkansas ed evangelico convinto sostenitore di Israele, ha dichiarato di sperare che non ci sia un cambiamento drammatico, sismico nei rapporti bilaterali. Secondo Huckabee, la partnership va a vantaggio dei cittadini di entrambi i Paesi.

Huckabee ha riferito che funzionari statunitensi e israeliani lavoravano da mesi a un nuovo Memorandum d'intesa. Non ha chiarito se questi colloqui siano proseguiti dopo l'annuncio di Trump sulla fine degli aiuti militari.

Benjamin Netanyahu ha perso la maggioranza parlamentare nelle elezioni del 27 ottobre ed è ancora in carica come governo di transizione. Il primo ministro ha discusso pubblicamente l'eliminazione graduale degli aiuti militari statunitensi, una mossa che secondo gli analisti mirava a prevenire le crescenti critiche negli Stati Uniti nei confronti di Israele.

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La vittoria netta dei Democratici sui Repubblicani è stata accolta con apprensione in Israele, dove Netanyahu aveva puntato molto sul suo stretto rapporto con Trump durante la campagna elettorale. Il calo di sostegno a Israele negli Stati Uniti riguarda in particolare i Democratici, ma anche una parte dei Repubblicani.

Impatto sulle relazioni Usa-Israele e prossime scadenze

Il calo di consenso americano nei confronti di Israele è legato alla sua condotta nella guerra a Gaza e alla guerra impopolare che Trump ha lanciato insieme a Netanyahu contro l'Iran quest'anno. I Democratici, tra cui molti oppositori pubblici dei finanziamenti militari a Israele, controllano ora entrambe le camere del Congresso.

Il controllo democratico del Congresso pesa sul destino dei finanziamenti, perché Huckabee ritiene che un eventuale stop richieda il via libera del Congresso. Trump, dal canto suo, non ha ancora spiegato quale procedura intenda seguire per fermare gli aiuti.

Il Memorandum in vigore garantisce 3,8 miliardi di dollari annui fino al 2028, mentre la data indicata da Trump per la fine degli aiuti resta la fine di quest'anno. Il confronto tra la promessa presidenziale e le posizioni dell'ambasciatore sarà quindi il punto da seguire nei prossimi mesi.