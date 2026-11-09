Aiuti Ucraina: Giorgetti firma tredicesimo pacchetto nonostante Lega

Giancarlo Giorgetti approva il XIII pacchetto aiuti a Kiev nonostante l'opposizione Lega. Ecco dettagli, armi antiaeree e reazioni politiche del governo Meloni.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato la propria adesione al tredicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, firmando il provvedimento necessario per la sua trasmissione al Copasir. Questa decisione rappresenta un netto superamento delle voci secondo cui il leader della Lega avrebbe bloccato l'iniziativa. Il testo, che include risorse per la difesa civile e componenti per la protezione antiaerea, verrà illustrato nelle prossime ore dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

Posizione ufficiale di Giorgetti e Crosetto

Giorgetti non si trovava a Roma durante le fasi finali della decisione, essendo presente a Bruxelles per la riunione Ecofin dei ministri dell'Economia dell'Unione Europea. Nonostante la sua assenza fisica, il Ministero dell'Economia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale smentendo qualsiasi rifiuto. La firma è stata collocata insieme a quella di Guido Crosetto e di Antonio Tajani, confermando la compattezza dell'esecutivo italiano sulla linea di supporto a Kiev.

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Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, ha chiarito pubblicamente che la decisione di inviare il tredicesimo pacchetto è stata presa congiuntamente dai tre ministri. Tajani ha dichiarato a 'Cinque Minuti' che l'Europa ha un interesse strategico nel tutelare un paese candidato all'adesione nell'Unione Europea. Il ministro ha sottolineato come la Russia abbia dichiarato guerra all'Ucraina, esortando a fare di tutto per far sì che i prossimi colloqui di pace inizino con le giuste premesse.

Controversie interne e opposizione della Lega

La ratifica degli aiuti avviene in un contesto politicamente delicato, caratterizzato dalla ferma opposizione di Matteo Salvini. Durante il congresso nazionale della Lega, il leader del Carroccio aveva esplicitamente promesso di definire la propria posizione in sede di Consiglio dei ministri, imponendo una linea netta di rifiuto. La sua direttiva era chiara: bisogna mettere fine all'invio di armi e aiuti economici a Kiev, considerando tali interventi come non sostenibili per la maggioranza di governo.

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Le fonti giornalistiche avevano inizialmente riferito che Giorgetti non avesse apposto la propria firma, generando incertezza sulla tenuta dell'alleanza di centrodestra. Tuttavia, la posizione ufficiale del governo rimane invariata rispetto agli anni precedenti. Il premier Meloni e la sua compagine ministeriale mantengono la rotta tracciata fin dal 2022, ignorando le pressioni interne del partito alleato più radicale per fermare il flusso di assistenza militare e civile verso il territorio ucraino.

Dettaglio degli aiuti e contesto militare

Il tredicesimo pacchetto prevede l'invio di generatori per la popolazione civile e, soprattutto, sistemi per la difesa antiaerea. L'Ucraina sta chiedendo componenti specifici per i missili Aster, necessari per integrare le batterie italofrancesi Samp-T già fornite in precedenza. La richiesta è nata dall'evoluzione della tecnologia russa, che ha reso i droni Shahed estremamente difficili da intercettare con i sistemi di difesa aerea disponibili sul campo, riducendo la capacità di fermare il novanta per cento degli attacchi a favore del dieci per cento.

Guido Crosetto ha precisato che i pacchetti si sono ridotti di intensità nel tempo non per mancanza di volontà, ma per l'esaurimento delle scorte di armi realmente utilizzabili. Il meccanismo giuridico utilizzato per l'approvazione di questo tredicesimo pacchetto, come per i dodici precedenti, è stato istituito dal governo Draghi. Tale procedura permette di evitare lunghe iterazioni parlamentari, limitandosi all'illustrazione del contenuto al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, garantendo velocità e discrezione nelle operazioni di sostegno.