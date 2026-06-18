Aiuto cuoco bengalese muore dopo aggressione al rientro dal lavoro: indagini in corso

Un giovane aiuto cuoco bengalese di 30 anni è morto all'ospedale di Padova dopo essere stato vittima di un'aggressione tra Venezia e Marghera. La famiglia chiede verità e giustizia mentre la Procura indaga.

Il 30enne bengalese Rakeb Kashem, che lavorava come aiuto cuoco a Venezia , è deceduto all'ospedale di Padova dopo tre giorni di agonia a seguito di una violenta aggressione subita al rientro dal lavoro nella zona tra Venezia e Marghera .

Il giovane era stato trovato privo di sensi dalla Polizia locale di Venezia nella mattinata di lunedì 15 giugno 2026, dopo che non era arrivato a casa dove abitava con la famiglia a Mestre. Ricoverato inizialmente in Rianimazione a Mestre, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, rendendo necessario il trasferimento d'urgenza al Policlinico di Padova. Si era risvegliato brevemente martedì pomeriggio 16, permettendo all'ospedale di contattare i familiari che lo cercavano disperatamente.

La famiglia, distrutta dal dolore, chiede giustizia e verità: vogliono capire perché il giovane sia arrivato in ospedale in quelle condizioni e identificare i responsabili. L'amministrazione comunale ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla comunità bengalese, confidando nel lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto. La Procura ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare i colpevoli





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