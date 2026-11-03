Aka 7even accusato di plagio per Loca: processo a novembre e tour annullato

Aka 7even affronta l'accusa di plagio per Loca. Il processo inizia il 4 novembre mentre saltano i concerti con LDA. Dettagli sulla controversia legale.

La carriera di Aka 7even, artista emerso dal talent show Amici di Maria De Filippi, è al centro di una complessa vicenda giudiziaria che riguarda il brano Loca. La controversia nasce dalle contestazioni mosse da Luca Lema, un altro ex concorrente del programma, il quale sostiene di essere il vero autore del successo musicale. Le accuse di plagio hanno creato un clima di tensione che ha interessato non solo la sfera legale, ma anche le attività live dell'artista.

Dettaglio centrale: accusa e data del processo

Il fulcro della questione risiede nella rivendicazione di paternità del brano da parte di Luca Lema, che afferma di aver composto un brano molto simile a Loca già nel 2019. Aka 7even, invece, ha pubblicato Loca nel 2021, durante la sua partecipazione al talent show, ottenendo un enorme successo commerciale. L'inizio ufficiale del procedimento giudiziario è fissato per il 4 novembre, data in cui il cantante dovrà rispondere alle contestazioni nelle aule di tribunale.

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Differenze tra le composizioni musicali

La controversia oppone due brani dai titoli quasi identici: Loca di Aka 7even e Loka, quest'ultima sarebbe stata scritta da Luca Lema. Lema ritiene che il collega abbia utilizzato parte del suo lavoro senza riconoscerne i diritti d'autore. Una perizia tecnica avrebbe identificato somiglianze significative tra le due melodie, fornendo alla procura elementi per procedere. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti deve ancora essere verificata integralmente nelle sedi giudiziarie competenti.

Strategie legali e rappresentanza forense

Le due parti sono assistite da distinti team legali che operano per difendere le rispettive posizioni. Aka 7even è rappresentato dagli avvocati Raffaele Benincasa e Marco Moscatiello, i quali si occupano della sua difesa dalle contestazioni di plagio. Dall'altra parte, Luca Lema è seguito dagli avvocati Luca Calabrò e Stefano Mezzanoglio, i quali sostengono che ci sia stato un danno economico e d'immagine per il loro assistente a causa della presunta violazione dei diritti.

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Impatto commerciale e carriera dell'artista

Loca ha rappresentato un punto di svolta decisivo per la popolarità di Aka 7even, superando le 200mila copie vendute e raggiungendo decine di milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Il brano, presentato nel 2021, ha contribuito a premiare l'artista come miglior artista italiano agli MTV Europe Music Awards dello stesso anno. Al contrario, il brano Loka di Lema non risulta essere stato pubblicato ufficialmente, un elemento che rende difficile per il grande pubblico confrontare direttamente le due opere musicali.

Annnullamento tour con LDA e reazioni

La vicenda legale si è intrecciata con un'altra notizia sorprendente per i fan: l'annullamento delle tre date del tour autunnale con LDA, ovvero Luca Marzano. I concerti programmati per il 20 novembre a Napoli, il 23 a Milano e il 24 a Roma sono stati cancellati. TicketOne ha comunicato la soppressione delle date, generando delusione e preoccupazione tra gli acquirenti di biglietti che avevano già effettuato i pagamenti per l'evento.

Assenza di collegamenti diretti tra eventi

Al momento non risultano spiegazioni ufficiali da parte dei due artisti, Aka 7even e LDA, sulle ragioni precise della cancellazione del tour. La coincidenza temporale con l'inizio delle accuse di plagio ha alimentato ipotesi online, ma non ci sono elementi che permettano di collegare direttamente l'annullamento dei concerti alla controversia giudiziaria. Si tratta, almeno per ora, di due questioni distinte che richiedono ulteriori chiarimenti ufficiali.