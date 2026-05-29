Akylas: dalla Grecia all'Eurovision con Press Start

L'artista greco Akylas racconta il suo album di debutto Press Start, l'esperienza all'Eurovision e i progetti futuri, tra elettronica e identità culturale.

Akylas , giovane artista greco che ha conquistato il pubblico europeo all' Eurovision , torna sulla scena musicale con il suo album di debutto " Press Start ". Un lavoro che segna una nuova era pop, elettronica e ricca di identità, in cui l'artista racconta la sua crescita personale e artistica.

Dopo il successo di "Ferto", che lo ha portato a calcare il palco della competizione europea classificandosi decimo, Akylas non si è fermato. In un'intervista esclusiva, ha svelato i retroscena del suo percorso, le emozioni vissute e i progetti futuri.

"Press Start mi sembrava il titolo perfetto perché rappresenta l'inizio di un nuovo livello, sia nella vita che nella musica, sempre all'interno dell'universo di Ferto", ha spiegato. L'album mescola elettronica contemporanea, energia pop e richiami culturali profondamente personali, rendendo il suono autentico e vicino alle sue radici greche. Akylas sottolinea l'importanza di non avere paura di fare la prima mossa, un messaggio che vuole trasmettere attraverso le sue canzoni.

Tra i brani, quello che sente più vicino è "Fuga", che parla della sensazione di non appartenere a nulla e dell'urgenza di fuggire da persone e luoghi. L'esperienza all'Eurovision è stata un punto di svolta: "Ora tutto sembra più grande, ma io sono sempre lo stesso ragazzo. Artisticamente, mi ha dato la sicurezza di fidarmi del mio istinto e di spingere il mio sound oltre i limiti".

Ricorda con nostalgia i momenti di silenzio prima di salire sul palco, con il team che lo sosteneva. La sua forte identità scenica lo ha reso riconoscibile, e lui ammira artisti come Sal Da Vinci per la loro autenticità. Ora, lo sguardo è al futuro: "Voglio continuare a evolvere, esibirmi in più paesi e connettermi con più persone attraverso la musica". Akylas è pronto a conquistare il mondo, un passo dopo l'altro





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