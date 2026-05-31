Akylas: 'Dopo l'Eurovision è tutto più grande, ma resto lo stesso ragazzo'

L'artista greco racconta il suo percorso post-Eurovision, l'album 'Press Start' e l'ammirazione per Sal Da Vinci. Un'intervista esclusiva su identità, musica e futuro.

Akylas , dalla Grecia all' Eurovision : un viaggio tra identità e ambizione. Dopo il successo di 'Ferto' e la partecipazione all' Eurovision Song Contest, l'artista pubblica il suo primo album ' Press Start '.

Un progetto che segna una nuova era pop, fatta di elettronica contemporanea e richiami alle sue radici. In un'intervista esclusiva, Akylas si racconta a tutto tondo.

'Press Start mi sembrava il titolo perfetto perché è ispirato alla crescita, ai rischi e a quella sensazione di entrare in un nuovo livello della vita e della musica, ma sempre all'interno dell'universo di Ferto', spiega. L'album è un mix di sonorità moderne e elementi culturali personali, come lui stesso sottolinea: 'È una parte enorme di ciò che sono.

Amo mescolare sonorità pop moderne con elementi che mi ricordano casa e le mie radici: rende la musica più autentica e personale'. Akylas vuole trasmettere un messaggio preciso: 'Voglio che le persone non abbiano paura di fare la prima mossa. Devono inseguire ciò che desiderano'. La canzone che sente più vicina emotivamente è invece una traccia che mostra il lato più vulnerabile del progetto: 'Parla della sensazione di non appartenere a nulla.

Dell'urgenza di fuggire da persone, luoghi e relazioni'. L'esperienza all'Eurovision ha rappresentato un punto di svolta radicale.

'Onestamente, ora tutto sembra un po' più grande: più persone, più opportunità, più responsabilità. Ma personalmente sono sempre lo stesso ragazzo. Artisticamente, l'Eurovision mi ha dato la sicurezza di fidarmi ancora di più del mio istinto e di continuare a spingere il mio sound oltre i limiti'. Dietro l'impatto mediatico, restano soprattutto ricordi umani ed emotivi: 'È stato intenso, emozionante e sinceramente indimenticabile.

Ho incontrato tantissime persone di talento e ho imparato a fidarmi di più di me stesso sotto pressione. Mi ha anche ricordato quanto la musica possa essere potente nel riunire le persone'. Tra tutti i momenti, conserva nel cuore quelli lontani dalle telecamere: 'Probabilmente i momenti di silenzio subito prima di salire sul palco. Quei pochi secondi con il mio team hanno significato tantissimo per me: tutti erano emozionati, concentrati e davvero di supporto'.

Uno degli aspetti che hanno reso Akylas riconoscibile è la sua forte identità scenica. E a proposito di Sal Da Vinci, dice: 'Quell'uomo è semplicemente incredibile, mi piace moltissimo. Riesce a emozionare ed è autentico: ha quella passione italiana che arriva subito alle persone'. Ma adesso, dopo l'Eurovision, lo sguardo è già rivolto al futuro.

'Voglio continuare a evolvermi, esibirmi in più paesi e connettermi con ancora più persone attraverso la mia musica. L'Eurovision mi ha spinto a pensare in modo più grande dal punto di vista creativo e ad essere più coraggioso con il mio sound e le mie performance'. Akylas, con la sua musica, rappresenta una delle voci più interessanti della nuova scena pop europea.

Il suo album 'Press Start' è un invito a premere il pulsante di ripartenza, a non avere paura di iniziare qualcosa di nuovo. Un messaggio universale che arriva dritto al cuore. L'artista greco, classe 2000, ha saputo conquistare il pubblico internazionale con la sua autenticità e il suo stile unico. Dopo l'Eurovision, la sua carriera è decollata, ma lui resta con i piedi per terra: 'Sono sempre lo stesso ragazzo', ripete.

Un equilibrio raro tra ambizione e umiltà che lo rende ancora più affascinante. Con 'Press Start', Akylas non solo racconta la sua storia, ma invita tutti a iniziare la propria avventura, ricordando che ogni fine è un nuovo inizio





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