Alìa X Factor: L'impegno di Alia Martina Cerutti per Sanremo e la sua esperienza nel talent

L'artista Alia Martina Cerutti racconta la sua eliminazione da X Factor, il rapporto con Jake La Furia e il sogno di debuttare all'Ariston con la sua musica R&B.

Alia Martina Cerutti, meglio nota come Alia, ha concluso la sua esperienza nel talent show X Factor con un bilancio ricco di soddisfazioni e una chiara visione per il futuro. Nonostante l'eliminazione sia giunta prima della prevista puntata dedicata agli inediti, l'artista non mostra segni di sconforto, ma anzi ha trasformato questa fase in un nuovo punto di partenza per la sua carriera musicale. La cantante ha sottolineato come l'intera vicenda le abbia restituito la consapevolezza di aver vissuto un'occasione importante, capace di segnare un netto spartiacque nella sua maturazione artistica.

La reazione all'eliminazione e il legame con Jake

Il rientro nella normalità dopo le settimane di isolamento imposto dal programma televisivo ha rappresentato per Alia un vero e proprio shock psicologico. Riavere in mano il proprio telefono cellulare ha avuto un impatto destabilizzante, rivelando immediatamente l'enorme cassa di risonanza sociale generata dal talent. I commenti online e le reazioni del pubblico hanno sorpreso la giovane artista, che non si aspettava una tale visibilità immediata. Questo feedback ha confermato la vitalità del confronto pubblico, un aspetto che Alia ha espresso di apprezzare profondamente nel mondo dello spettacolo moderno.

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Esibizioni e dinamiche con i giudici

Alia conserva ricordi indimenticabili legati alle sue performance, in particolare la prima puntata che le ha fatto realizzare di essere entrata a pieno titolo nel mondo di X Factor. Tra i momenti più significativi spiccano le esibizioni dedicate a Marco Mengoni e l'interpretazione del celebre brano di Mango. Quest'ultima scelta ha inevitabilmente generato un confronto con la famosa versione di Angelina Mango, un'aspettativa che Alia ha affrontato con naturalezza. Nonostante la paura iniziale provata quando Jake La Furia le ha assegnato la canzone, l'artista è riuscita a trasmettere le emozioni desiderate, sperando di ricevere un riscontro diretto dalla collega.

Il rapporto con il coach e i compagni

Il legame con il suo coach Jake La Furia è andato oltre le aspettative iniziali, caratterizzandosi per una costanza nella presenza e nella comunicazione. Alia descrive l'artista come una persona puntigliosa in senso positivo, che mantiene sempre alta la propria presenza anche nei momenti di silenzio. Dopo la sua eliminazione, Alia temeva di aver deluso il giudici, ma le parole di incoraggiamento ricevute hanno rafforzato la sua fiducia. Fondamentale è stato anche il gruppo creato con gli altri concorrenti, definito stupendo e composto da persone che lavorano sodo e si impegnano instancabilmente nella loro arte.

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Il desiderio di presentare inediti R&B

L'aspetto che crea maggiore amarezza ad Alia è il non aver potuto presentare brani originali, dato che l'eliminazione è avvenuta prima della serata dedicata agli inediti. L'artista si definisce cantautrice e scrive prevalentemente musica R&B, un genere che ama sperimentare e che avrebbe gradito mostrare al pubblico. La sua passione per la scrittura è nata solo due anni fa, grazie all'incontro con due ragazzi che le hanno aperto nuove prospettive. Prima di allora, la salita sul palco le causava insicurezza, ma il programma le ha restituito la sicurezza necessaria per far crescere una fame interna di fare musica.

Sanremo e propositi per il futuro

Oggi la priorità di Alia è continuare a fare musica mantenendo intatte spontaneità e curiosità. I suoi progetti musicali prevedono brani movimentati accanto a pezzi più intensi, con un forte desiderio di divertirsi e giocare con i suoni. Al di là delle critiche soggettive sulla musica, l'artista crede che l'emozione sia la vera bussola per chi ascolta. Il suo sogno più grande, espresso con tutta la determinazione che le serve per la strada ancora da fare, è salire sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo.