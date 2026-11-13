Al Bano Carrisi chiede il viaggio a Gaza con Papa Leone: 'Odio la guerra'

Al Bano Carrisi sostiene l'iniziativa dell'associazione L'Isola che non c'è, invitando Papa Leone a visitare Gaza per la pace. Un gesto ispirato a Giovanni Paolo II.

Al Bano Carrisi ha espresso con fermezza la sua volontà di accompagnare Papa Leone in un viaggio a Gaza. Il celebre cantante originario di Cellino San Marco ha reso pubblica questa intenzione, allineandosi a una campagna specifica promossa dall'associazione pugliese L'Isola che non c'è. L'obiettivo principale di questa iniziativa è incoraggiare il Pontefice a visitare direttamente la Striscia di Gaza. Questa richiesta mira a portare luce sulla crisi umanitaria locale e a promuovere iniziative concrete per la pace nella regione.

Il legame con l'associazione e la missione di pace

L'associazione L'Isola che non c'è ha lanciato un appello diretto al Papa, invitandolo a recarsi a Gaza. Al Bano Carrisi ha dichiarato di voler partecipare a questo viaggio, definendosi un 'strumento di pace'. La sua dichiarazione sottolinea un forte legame personale con questa causa. Ha ricordato che suo padre, Albano, lo ha formato con questi principi. Il cantautore ha affermato che suo padre gli ha insegnato ad essere un figlio dell'amore per la pace. Questo messaggio trasmette una chiara condanna della violenza. Al Bano ha esplicitamente dichiarato di odiare la guerra. La sua posizione riflette un impegno profondo verso la risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo.

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Ispirazione a Giovanni Paolo II e precedenti iniziative

La richiesta di Al Bano Carrisi si basa su un precedente storico significativo. Ha citato esplicitamente il gesto di Giovanni Paolo II durante la guerra nei Balcani. Il Papa precedente manifestò la volontà di recarsi a Sarajevo per simboleggiare la pace. Al Bano ha chiesto a Papa Leone di agire sulla stessa scia. Questa comparazione eleva il livello simbolico della richiesta. L'associazione ha anche candidate i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace. Questa nomination è avvenuta oltre un anno fa, dimostrando una persistenza nella lotta. Il gesto mira a dare visibilità internazionale alla sofferenza dei bambini.

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Allarme umanitario e chiusura degli aiuti

Al di là del simbolismo, persiste una grave emergenza materiale. Gaza resta chiusa agli aiuti umanitari nonostante la situazione critica. L'inverno ormai è alle porte, aumentando la vulnerabilità della popolazione. Al Bano ha rinnovato l'allarme sulle condizioni di vita nella Striscia. Mancano beni essenziali per affrontare la stagione fredda. L'associazione ha inviato un documento con oltre 140 firme. Questo testo è stato consegnato al presidente della Regione Puglia. La richiesta precedente riguardava l'apertura di Gaza agli aiuti. Questo secondo appello sottolinea l'urgente necessità di interventi concreti. La comunità internazionale viene chiamata a fare di più per la pace.