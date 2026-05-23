Al Bano Carrisi: 'Ho dovuto difendermi da accuse che non merito, come se i miei gesti fossero passati inosservati, ma io so cosa ho fatto come padre e uomo. Non meritavo che mi venisse scaraventata addosso quell’immondizia'

Al Bano Carrisi ha festeggiato il suo compleanno in modo ‘spirituale’: a Lourdes. Insieme a lui anche Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Al Bano Junior. Ha parlato di una brutta lite con un giornalista della Rai e di una lite con il figlio Yari.

Solo 3 giorni fa (lo scorso 20 maggio) ha spento 83 candeline. Anzi, quattro volte 20 e 3 di bonus ‘questa è la mia matematica’, ha affermato.

Lui è Al Bano Carrisi. Classe 1943, di Cellino San Marco, l'artista ha deciso di festeggiare il compleanno in modo ‘spirituale’: a Lourdes. Insieme a lui anche Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Al Bano Junior. Intervistato dal, l'artista si è raccontato tra pubblico e privato, rivelando anche un curioso aneddoto relativo a un'accesa discussione con un giornalista (che gli costò molto cara).

‘Dovevamo venire a Lourdes perché è un luogo magnifico e io non c’ero mai stato. Ogni tanto è importante seguire la spiritualità, altrimenti si corre il rischio di diventare aridi’, ha esordito Al Bano. Poi ha parlato riferendosi al se stesso degli esordi, già molto determinato: ‘Quel ragazzo sapeva che sarebbe diventato un cantante, era pieno di fantasie, di sogni. Per rincorrere questa strada, ha fatto sacrifici inimmaginabili e impossibili. Come un atleta. Se immagazzini bene gli allenamenti, ce la farai’





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