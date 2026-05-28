Al Bano cerca pace a Lourdes dopo le accuse di Romina Power

Il cantautore pugliese ha acceso un cero nella grotta di Massabielle per chiedere pace nella sua famiglia, dopo le dure accuse della ex moglie Romina Power.

Al Bano , il leggendario cantautore di Cellino San Marco, ha intrapreso un viaggio speciale a Lourdes lo scorso 20 maggio, in occasione del suo 83° compleanno.

Il suo obiettivo era quello di chiedere pace e aiuto per la sua famiglia, dopo le dolorose ferite riaperte dalle accuse della ex moglie Romina Power in un'intervista recente. La Power aveva accusato Al Bano di non esserle stato abbastanza vicino nel momento della scomparsa della loro figlia Ylenia. Al Bano, visibilmente commosso, aveva risposto alle accuse definendole 'una pugnalata nello stomaco'.

Le figlie del cantante, Romina Jr e , si erano schierate pubblicamente dalla parte della madre, creando un momento difficile per Al Bano. Alla fine, il musicista ha deciso di partire per cercare un po' di serenità a Lourdes, dove si è recato anche con l'intenzione di chiedere una grazia.

'Sono andato davanti a Maria e le ho chiesto pace per me e per tutti', ha ammesso il cantante. Secondo quanto riportato dal magazine 'Belve', Al Bano si è ritirato nel silenzio per immergersi nella spiritualità del luogo, accompagnato dalla compagna Loredana Lecciso e dai loro due figli





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