Al Bano chiarisce le cose sul suo sodalizio artistico con Romina Power

Il cantante di Cellino San Marco ha deciso di fare chiarezza sulle ultime dichiarazioni attribuitegli in merito al suo sodalizio artistico con Romina Power.

Al Bano decide di fare chiarezza sulle ultime dichiarazioni attribuitegli in merito al suo sodalizio artistico con Romina Power . Il cantante di Cellino San Marco ha deciso di chiarire le cose dopo che il settimanale ha pubblicato un'intervista in cui sono riportate le sue parole, ma con un titolo che non corrisponde alle sue dichiarazioni.

Secondo Al Bano, le parole 'con Romina non canterò mai più' sono state attribuitegli in modo errato e non le ha mai dette. Il cantante ha pubblicato un video sul suo profilo in cui spiega che quest'anno farà due concerti con Romina e poi proseguirà a fare concerti da solo come è sempre successo dal 1967 a oggi. I fan possono stare tranquilli: la porta di Al Bano per Romina non sono chiuse definitivamente





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