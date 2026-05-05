Al Bano risponde a Romina Power: Ylenia è viva nel nostro cuore

Dopo l'intervista di Romina Power a Belve, Al Bano ha rotto il silenzio sulla scomparsa della figlia Ylenia e sulla fine del suo matrimonio. Emozioni, polemiche e la difesa della figlia Jasmine dagli attacchi social.

Riavvolgiamo il nastro. Al Bano è stato ospite in diverse occasioni a Domenica In , ma non aveva mai parlato della figlia Ylenia, scomparsa il 31 dicembre del 1993 a New Orleans.

Dopo l'intervista che la sua ex moglie Romina Power ha rilasciato a Belve, il cantante, però, ha deciso di rispondere direttamente all'ex moglie, soprattutto in merito a quello che Power ha detto sulla figlia e sulla sua presenza in quella tragedia. Non mi piace parlare quando lei non c’è, chiarisce Al Bano: Ma ho il dovere di rispondere a certe battute che non ho gradito. E, a proposito della figlia, Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio.

È solo lì che lei è viva, ha detto prima di scoppiare a piangere. Loredana Lecciso ha spiegato: Non ti nascondo che in quell'intervista mi ha emozionato. Ho anche pianto. Ho anche pianto e non sono l'unica e ma mi ha anche molto turbata.

Io lo stato agitato di Al Bano lo conosco e mi sembra che siamo tornati lì… Io direi: quest'uomo lasciamolo vivere in pace. Cioè alla fine cioè che peccato ha fatto? Il suo peccato è stato quello di volersi ricostruire una nuova vita, di volersi risollevare? Dovevamo vederlo steso per terra a soffrire?

Ma perché? Ma gioiamo un po' tutti, cioè alla fine che cosa ha fatto di così grave? E, sulla fine della relazione con Romina Power: Adesso sentiamo parlare di tanti femminicidi, di uomini che non accettano che le proprie donne li lasciano e alleluia che lui ha rispettato una scelta altrui, ha detto Loredana Lecciso.

Al Bano è un grande uomo del Sud e non ha alcuni atteggiamenti che possono essere attribuiti a una mentalità un po' differente, lui ha lasciato che la storia finisse, ha rispettato la scelta. E com'è giusto che sia, ha fatto un passo indietro davanti alla fine di una storia. Ma non al ruolo di padre: Quando dicevo che Al Bano c'è per tutti i figli, è anche questo ovvero il difendere Jasmine dagli attacchi.

Che le persone sui social debbano sfogare la frustrazione sulle persone anche no. Io non capisco tutti gli attacchi social a nostra figlia Jasmine, basta. Sono passati quasi 26 anni da quando ci siamo uniti.

Eppure Cristel Carrisi, nata dal matrimonio di Al Bano con Romina Power, ha pubblicato su X un messaggio che non cita direttamente il padre ma che sembra una presa di distanza: E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso… Yari Carrisi, invece, sceglie di non commentare: Grazie a Dio adesso esiste internet e i social non sono più soggetti alla stampa. Detto ciò, vi riporto al discorso musicale





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