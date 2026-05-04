Al Bano risponde alle accuse di Romina Power: il dolore per Ylenia e le critiche sulle canzoni

Al Bano Carrisi ha replicato con dure parole alle dichiarazioni di Romina Power sulla scomparsa della loro figlia Ylenia e sulle critiche alle canzoni del duo. Il cantante ha espresso il suo dolore e la sua indignazione per le accuse dell'ex moglie, ricordando il suo impegno durante le ricerche e difendendo la qualità del loro repertorio musicale.

Al Bano Carrisi ha risposto con dure parole alle recenti dichiarazioni di Romina Power sulla scomparsa della loro figlia Ylenia , avvenuta il 31 dicembre 1993 a New Orleans.

Il cantante ha espresso il suo dolore e la sua indignazione per le accuse dell’ex moglie, che lo aveva criticato per aver lasciato la città dopo un mese di ricerche, sostenendo che non l’avrebbe sostenuta in quel momento difficile. Al Bano ha ribattuto con fermezza, ricordando il suo impegno e il suo sacrificio durante quella tragica esperienza.

Non mi piace parlare quando lei non c’è, ma ho il dovere di rispondere a certe battute che non ho gradito, ha dichiarato il cantante. Nella precedente intervista, Power aveva infatti affermato che, dopo aver trascorso un mese di ricerche nella città americana, Al Bano aveva scelto di andarsene per tornare al suo lavoro.

Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano, aveva detto Romina. Ora, il cantante ha invece replicato con parole forti: Al tempo della scomparsa di Ylenia eravamo agli sgoccioli: ho fatto di tutto per salvare quell’unione e la famiglia. Avevo l’obbligo di farlo, perché la famiglia per me è sempre stata sacra.

Sentire Romina dire che in quel periodo non c’ero mi fa male perché, forse, non mi ha visto. Chi passava quelle notti a New Orleans nei posti più trucidi, con le pistole a ogni angolo, a cercare informazioni su nostra figlia? Come fai a dire che non avevi il mio sostegno? Dov’eri tu?

Perché spari queste cose alle mie spalle?. Dire che me ne sono andato per il lavoro è uno schiaffo, una pugnalata nel cuore. Ho capito che non c’era più niente da fare: ho rifatto tutti i passi che mia figlia ha fatto, e ho capito che non c’era più spazio per l’illusione. Non merito di sentire una frase del genere, perché so di essere stato un buon padre.

Non è giusto, non è vero. Lasciamola in pace questa figlia. Il demonio mi ha toccato ma non ha vinto. Ho scelto sempre la strada di Dio.

Accettare la verità è stata dura e continuerà a esserlo per sempre. A, Power aveva poi affermato di avere ancora la speranza che Ylenia sia ancora viva. Con la voce spezzata dal dolore, e trattenendo le lacrime prima di chiedere un bicchiere d’acqua, Al Bano ha al contrario raccontato di aver accettato la verità. È stata dura, ed è dura, e non passerà mai, lo so...ma non mi creo illusioni.

Ylenia sta in questo cuore, sicuramente anche nel tuo. Pensala come vuoi, Romina, ti farà anche bene. Ma lasciamola in pace Ylenia, lei è nel nostro cuore, e vivrà lì per sempre. Oltre alla questione legata alla scomparsa della figlia, Al Bano ha anche risposto alle critiche di Romina Power sulla banalità delle canzoni che hanno eseguito insieme nel corso della loro carriera.

Ma perché le hai definite banali? Potevi anche non farle. Chi ti ha obbligato a farle? , ha domandato ora il cantante, che ha anche ricordato lo stupore che aveva provato quando l’ex moglie, ospite in un programma spagnolo, aveva dichiarato che lui l’aveva picchiata.

Cosa succede nelle mente di un essere umano? Vuoi punirmi per quale ragione? , ha domandato. Infine, sulle parole di Power, che aveva dichiarato di fare fatica ad ammettere di non essersi più innamorata di altri uomini dopo di lui, perché non voleva dargli quella soddisfazione, ha aggiunto: Non voleva darmi soddisfazione? E lei che ne sa di quello che provo io?





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