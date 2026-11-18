Il segretario generale OPEC Haitham Al Ghais defende l'uso dei fossili a COP31 ad Antalya, criticando la transizione elettrica pur sostenendo l'obiettivo turco del 35%.

Il segretario generale dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, Haitham Al Ghais, ha dichiarato mercoledì presso la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( COP31) ad Antalya che gli sforzi globali per potenziare l'elettrificazione dipenderanno inevitabilmente dai combustibili fossili. Durante i negoziati, la Turchia, in qualità di paese ospitante, sta cercando di rendere l'aumento dell'uso dell'elettricità un risultato centrale della conferenza.

OPEC Critica Transizione Energetica Turca

Al Ghais ha sottolineato che la transizione verso una maggiore elettrificazione non può prescindere dal petrolio, affermando che l'espansione delle reti elettriche richiede notevoli quantità di prodotti derivati dal petrolio e macchinari pesanti alimentati a diesel. Ha aggiunto che, sebbene l'elettrificazione sia una componente fondamentale del futuro energetico, essa non è l'unica soluzione alle sfide ambientali mondiali e presenta rischi significativi come gli attacchi informatici ai sistemi energetici e possibili carenze nell'approvvigionamento di minerali critici.

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Obiettivo Elettrificazione e Limiti Ambientali

La Turchia ha presentato un obiettivo ambizioso volto ad aumentare la quota dell'elettricità nella domanda energetica finale a livello mondiale al 35% entro il 2035, partendo dall'attuale livello di circa il 20%. Questa misura è stata proposta come metodo principale per frenare il cambiamento climatico causato dalle emissioni di carbonio, tuttavia l'iniziativa non specifica che l'energia aggiuntiva debba provenire esclusivamente da fonti a zero emissioni di carbonio.

Posizione Critica di Greenpeace e Critici

La mancanza di specificazioni sulla provenienza pulita dell'energia ha ricevuto critiche significative, in quanto i detrattori sostengono che questa mancanza indebolisca notevolmente l'impatto potenziale dell'iniziativa nella lotta contro il cambiamento climatico. In un gesto simbolico contro l'approccio ai combustibili fossili, gli attivisti di Greenpeace hanno presentato un'installazione tridimensionale a pavimento intitolata "Don't Fall for Fossil Fuels" presso il venue della conferenza il 16 novembre 2026, sottolineando i pericoli di una dipendenza continua dalle energie non rinnovabili.

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OPEC+ Difende Sicurezza Energetica Globale

Haitham Al Ghais ha reiterato la posizione storica dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei suoi alleati, conosciuti come OPEC+, che ha precedentemente causato scalpore ai negoziati sul clima delle Nazioni Unite sostenendo il proseguimento dell'uso dei combustibili fossili. Durante la precedente COP28 a Dubai, il gruppo aveva esortato i paesi membri a rifiutare qualsiasi testo negoziale che mirasse a limitare l'uso dei combustibili fossili rispetto alle sole emissioni, un approccio che portò a un linguaggio di transizione senza un impegno chiaro al phase-out.

Situazione Attuale e Prossimi Passi della COP31

Il segretario generale ha dichiarato che tutte le fonti energetiche saranno necessarie per garantire la sicurezza energetica, raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e tenere conto delle differenze nelle circostanze nazionali. A mercoledì, i host hanno riferito che 75 dei quasi 200 paesi partecipanti ai colloqui ad Antalya hanno sostenuto l'impegno volontario sulla promozione dell'elettrificazione. I negoziati sono programmati per terminare venerdì, ma dati gli precedenti incontri COP, potrebbero prolungarsi se non verrà raggiunto un accordo finale.