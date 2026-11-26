L'arbitro Hanna Hattab sostituito ad Abu Dhabi per presunta ebbrezza. L'AFC avvia le verifiche sull'incidente nella Champions League Two.

L'arbitro siriano Hanna Hattab è al centro di una polemica esplosa dopo la partita tra Al Jazira e Gol Gohar, disputata ad Abu Dhabi e valida per la fase a gironi dell'AFC Champions League Two. L'episodio ha dominato il dibattito sportivo internazionale, con accuse gravi che vedono il direttore di gara accusato di aver seguito l'incontro in stato di ebbrezza.

Hattab ha diretto esclusivamente il primo tempo dell'incontro, interrotto dal cambio in intervallo. La squadra di casa Al Jazira si è imposta per 1-0 grazie alla rete di Anderson Talisca. Dopo la fine del primo segmento, il tecnico del Gol Gohar Mehdi Rahmati ha gridato in campo accusando direttamente l'arbitro di essere ubriaco. Nel dopopartita, il dirigente Heydar Afsari ha confermato che Hattab non sembrava in condizioni normali, riferendo anche dubbi espressi da alcuni giocatori dell'Al Jazira.

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Il Cambio Arbitrale al Primo Tempo

La situazione si è complicata intorno alla mezz'ora del primo tempo. Dopo un fallo a centrocampo su Ali Asghar Ashouri, Hanna Hattab ha mostrato il cartellino giallo al portiere dell'Al Jazira Ersin Destanoğlu, revocando poi la sanzione dopo un confronto con il quarto uomo. Le telecamere hanno ripreso l'arbitro mentre si muoveva in modo confuso sul campo.

All'inizio del secondo tempo, Hattab non è rientrato sul terreno di gioco. Il quarto uomo Ammar Abu Alou ha assunto il controllo della ripresa fino al fischio finale. L'intervento ha isolato l'arbitro siriano negli spogliatoi, aprendo la strada a speculazioni e indagini immediate da parte delle autorità calcistiche.

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Posizioni delle Parti in Causa

Le dichiarazioni ufficiali sono arrivate con tempestività. Hanna Hattab ha respinto ogni accusa tramite un post sui social media, denunciando l'invasione della propria sfera privata e gli attacchi alla reputazione. L'arbitro ha precisato di attendere i riscontri ufficiali della Federazione calcistica araba siriana, che gli ha espresso sostegno, e delle autorità competenti prima di fornire una ricostruzione completa.

Secondo fonti giornalistiche e commentatori, Hattab si sarebbe sottoposto ad accertamenti medici dopo la gara. Questi esami avrebbero escluso la presenza di alcol nel suo organismo, ipotizzando invece un possibile calo di glicemia. Tuttavia, questa ipotesi non è stata confermata né da Hattab né da comunicati ufficiali, lasciando aperte le domande sulla reale causa dei suoi comportamenti.

Indagine AFC e Impatto Sul Torneo

L'AFC ha avviato le proprie verifiche sull'episodio e sui rapporti di gara. Le autorità continentali stanno esaminando le registrazioni e le testimonianze per determinare le responsabilità. La vicenda ha avuto un impatto immediato sulla percezione del torneo, con i media e i social network che hanno rilanciato rapidamente le accuse.

Il caso sottolinea la necessità di protocolli rigorosi per il controllo degli arbitri. La sostituzione di Hattab ha permesso il proseguimento dell'incontro, ma ha lasciato un'ombra sul risultato e sulla correttezza dell'arbitraggio. L'opinione pubblica attende con cautela gli esiti dell'indagine dell'AFC, che potrà chiarire definitivamente la dinamica degli eventi.

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La comunità calcistica segue con attenzione le evoluzioni della vicenda. La reputazione di Hanna Hattab è al momento al centro di un dibattito acceso. Le autorità competenti dovranno valutare non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli etici e professionali. La trasparenza delle indagini sarà fondamentale per ripristinare la fiducia nel torneo.

L'AFC Champions League Two continua il suo percorso, ma questa controversia ha creato un precedente significativo. La gestione della crisi da parte delle istituzioni sportive è sotto la lente di ingrandimento. Ogni decisione presa avrà ripercussioni a lungo termine sulla disciplina e sull'immagine del calcio asiatico. Il mondo dello sport rimane in attesa di sviluppi.