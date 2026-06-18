Al via gli esami di maturità 2025-2026: le tracce della prima prova scritta di italiano

La prima prova dell'esame di maturità 2025-2026 ha coinvolto oltre 527.000 studenti con sette tracce incentrate su letteratura, storia, attualità e sociologia. Protagonisti autori come Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, testi storici come il discorso di Saragat del 1946, e temi contemporanei come i confini generazionali di Frank Furedi e l'impegno sociale. Un'intervista a un politologo analizza la crescita dell'estrema destra in Europa e negli USA.

Gli esami di maturità per l'anno scolastico 2025-2026 sono ufficialmente iniziati con la prima prova scritta di italiano, che ha preso il via alle 8:30.

Oltre 527.747 studenti si sono confrontati con sette diverse tracce, suddivise in due tipologie principali: l'analisi del testo e la produzione di un testo argomentativo. La tipologia A, dedicata all'analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, ha proposto come protagonista Cesare Pavese con la poesia 'Passerò per Piazza di Spagna', un componimento che tratta di un amore non ricambiato e che vede come musa l'attrice statunitense Costance Dowling.

Questa scelta segna il ritorno di Pavese sui banchi dell'esame di maturità dopo venticinque anni di assenza. Un'altra traccia di questa tipologia ha presentato un passo in prosa tratto da 'I Piaceri' di Vitaliano Brancati, un'opera che funge da diario segreto dello scrittore e invita a riflettere sul tema della memoria, dei ricordi e dell'identità collettiva delle diverse generazioni.

Brancati descrive il passato come un'eredità fondamentale da custodire, specialmente nei momenti difficili, esprimendo emozioni attraverso fantasie, nostalgie e ricordi di esperienze personali, anche dolorose. La tipologia B, incentrata sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, ha offerto agli studenti l'opportunità di sviluppare ragionamenti su temi di attualità e storia. Una prima traccia ha proposto un brano tratto dal discorso dell'ex Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, tenuto il 26 giugno 1946 durante l'insediamento dell'Assemblea Costituente.

Questo testo permette di riflettere sull'eredità storica italiana, dal periodo buio del fascismo alla nascita della Costituzione, e sui pilastri della democrazia. Una seconda traccia è partita da un saggio del giornalista Piero Angela, 'Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire', per affrontare il tema della creatività scientifica. Un'altra traccia ha utilizzato un brano del sociologo Frank Furedi, dedicato al concetto di 'confini' generazionali.

Furedi analizza la difficoltà di delineare una linea netta tra infanzia e età adulta, concentrandosi sulla fascia dei venti-trentacinquenni e sulla tendenza a prolungare lo stile di vita giovanile oltre il dovuto, con un rifiuto delle responsabilità e una Idealizzazione della giovinezza. Questo fenomeno è visto come una conseguenza della sensazione di sconforto e del desiderio di evadere dalla realtà, tipici della cultura contemporanea.

Un'altra traccia ha invitato a riflettere sulla capacità di stupirsi dinanzi ai fenomeni naturali, un aspetto spesso trascurato nella società moderna, sottolineando l'importanza dell'osservazione per comprendere la realtà. Infine, una traccia ha affrontato il tema dell'impegno e del lavoro in una società caratterizzata da disinteresse e negligenza, evidenziando come il sacrificio personale e la dedizione siano ancora oggi elementi fondamentali per realizzare ragionamenti qualitativi e progetti di vita significativi.

La complessità delle tematiche proposte dimostra l'intento di preparare gli studenti alle sfide del presente attraverso lezioni tratte dalla letteratura, dalla storia e dalla sociologia. Parallelamente, un'intervista al politologo olandese esperto di estremismo politico in Europa e negli Stati Uniti ha fornito un'analisi dell'ascesa dell'estrema destra, citando figure come Nigel Farage nel Regno Unito, Marine Le Pen in Francia, l'AfD in Germania e il caso Vannacci in Italia.

Secondo l'esperto, questi movimenti sono alimentati da sentimenti di delusione e frustrazione, derivanti da una percezione distorta della realtà provocata dai media e dai social network, oltre che da politici tradizionali ossessionati dal tema dell'immigrazione che, di fatto, normalizzano le posizioni estreme





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