Il premier Ali al-Zaidi ordina il controllo federale su campi petroliferi curdi e operazioni contro milizie sciite. Analisi dei rischi geopolitici e delle mosse audaci.

Il Primo Ministro iracheno Ali al-Zaidi ha intrapreso una strategia di confronto simultaneo e senza precedenti contro due dei gruppi di potere più radicati del Paese. A soli sei mesi dall'insediamento, questo uomo politico di origine imprenditoriale ha sfidato le milizie sciite legate all'Iran e il governo semi-autonomo del Kurdistan, minacciando di centralizzare il controllo statale su territori e risorse strategiche da decenni sfuggite al potere di Baghdad.

Mosse audaci contro milizie e curdi

La crisi si è intensificata dopo che un'indagine ha concluso che il gruppo armato sciita Kataib Hezbollah operava un anello di contrabbando di petrolio in una città sotto il suo controllo. In risposta, al-Zaidi ha ordinato all'esercito di prepararsi a entrare in quel territorio. Sebbene Kataib abbia inizialmente manifestato resistenza, le truppe federali hanno ottenuto l'accesso per entrare in città grazie a un compromesso mediato da politici sciiti, segnando una prima vittoria tattica per il governo.

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Parallelamente, martedì l'ufficio di al-Zaidi ha annunciato un ordine diretto al Ministero Federale del Petrolifero per gestire i campi petroliferi situati sotto la sicurezza curda. Questa decisione attua una disputa di lungo corso tra Baghdad e la regione semi-autonoma. Il Primo Ministro ha anche incaricato l'autorità dei valichi di frontiera di assumere il controllo di tutti i punti di passaggio nel Kurdistan, ordinando al Governo Regionale del Kurdistan di esportare greggio e prodotti petroliferi esclusivamente attraverso il Ministero Federale.

Analisi dei rischi geopolitici

Hamza Mustafa, analista politico con sede a Baghdad, ha definito le decisioni del Primo Ministro Ali al-Zaidi come audaci, sottolineando un allontanamento dalle tradizionali pratiche di dealmaking politico e favoritismo. Mustafa ha aggiunto che, sebbene le misure siano importanti, è necessario stabilire meccanismi concreti per attuarle efficacemente sul campo. Questa valutazione riflette lo scetticismo di molti osservatori riguardo alla capacità del governo di far rispettare gli ordini in aree dove la presenza dello Stato è stata a lungo erosa.

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Ahmed Younis, altro analista politico di Baghdad, ha definito l'approccio verso Kataib Hezbollah e altri gruppi armati legati all'Iran come un enorme rischio personale e politico. Questi gruppi hanno dimostrato ripetutamente le loro capacità militari e la volontà di usare la forza contro chi sfida la loro influenza. Younis ha avvertito che si tratta di un test ad alta posta in gioco per l'autorità del governo, le cui conseguenze potrebbero estendersi ben oltre una semplice contesa politica, minacciando la stabilità nazionale.

Origini e sostegno internazionale

Ali al-Zaidi, imprenditore multimilionario con interessi in diversi settori dell'economia irachena, è emerso come candidato di compromesso ad aprile. La sua nomina è avvenuta dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è opposto pubblicamente al ritorno del potente ex Primo Ministro Nouri al-Maliki, considerato a Washington troppo vicino all'Iran. La relativa giovinezza di al-Zaidi e il suo background imprenditoriale lo hanno presentato come un'alternativa alle figure politiche stabilite, permettendo ai sostenitori di sperare in un approccio diverso alla gestione governativa.

Nonostante la mancanza di una carriera politica consolidata, al-Zaidi ha ricevuto un sostegno aperto da Washington che altri primi ministri recenti non avevano ottenuto. Il Presidente Trump ha esercitato pressioni su al-Zaidi per disarmare le milizie che hanno colpito le truppe statunitensi e obiettivi in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti in solidarietà con Teheran, da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato la guerra contro l'Iran a febbraio. Questa posizione internazionale offre a al-Zaidi un margine di manovra unico ma anche una responsabilità enorme nel bilanciare le pressioni esterne con la realtà interna.

Impatto sul controllo statale e futuro

Queste mosse rappresentano un tentativo diretto di riportare sotto il controllo dello Stato risorse vitali che sono cresciute enormemente potenti durante i decenni tumultuosi della guerra civile etnosectaria. Dal rovesciamento del dittatore Saddam Hussein nel 2003 da parte delle forze guidate dagli Stati Uniti, Baghdad ha lottato per mantenere l'autorità centrale. Al-Zaidi, che era ancora un adolescente nel 2003, si è posizionato come un leader disposto a rischiare tutto per questa centralizzazione, affermando in agosto di non retrocedere dal portare tutte le armi sotto il controllo statale.

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L'impatto reale di queste decisioni dipenderà dalla capacità del governo di resistere alle rappresaglie delle milizie e dei leader curdi. Mentre le milizie sciite hanno tradizionalmente operato con ampia autonomia e i curdi gestiscono le proprie risorse energetiche con grande indipendenza, l'ordine di al-Zaidi sfida queste strutture di potere consolidate. La comunità internazionale osserva con attenzione, sapendo che ogni errore di calcolo potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione, mentre il successo potrebbe segnare una svolta storica nella sovranità irachena.