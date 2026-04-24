Alajbegovic, assalto della Serie A: Roma, Napoli e Milan in pole position

Il giovane talento bosniaco Kerim Alajbegovic, reduce da una stagione brillante al Salisburgo, è corteggiato dai principali club italiani dopo aver impressionato nella sfida tra Bosnia e Italia. Il Bayer Leverkusen ha riattivato la clausola di riacquisto, ma il futuro del giocatore potrebbe essere in Serie A.

Kerim Alajbegovic , giovane promessa del calcio, è al centro di intense valutazioni per il suo futuro. Dopo una stagione di successo al Red Bull Salisburgo , il calciatore bosniaco, classe 2007, è atteso al ritorno al Bayer Leverkusen , club che ne detiene i diritti e che ha esercitato la clausola di riacquisto per 8 milioni di euro.

La sua brillante performance nella recente amichevole tra Bosnia e Italia a Zenica ha acceso l'interesse di diversi club di Serie A, tra cui Roma, Napoli e Milan, quest'ultimo soprattutto in caso di partenza di Rafael Leao. Alajbegovic, che ha compiuto tutta la trafila nelle nazionali giovanili bosniache, si è rapidamente affermato nel calcio professionistico, realizzando 12 gol e fornendo 4 assist in 40 partite con la maglia del Salisburgo.

Il commissario tecnico della Bosnia, Barbarez, sottolinea l'importanza di trovare un club che gli garantisca continuità di gioco e un ambiente favorevole alla crescita. Il valore del calciatore è stimato intorno ai 25 milioni di euro, rappresentando una significativa plusvalenza per il Bayer Leverkusen. La situazione di Alajbegovic si inserisce in un contesto di movimenti nel mercato calcistico italiano, con diverse squadre alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.

Si discute anche di possibili addii di giocatori chiave come John Stones dal Manchester City, e di strategie di mercato di allenatori come Spalletti per la Juventus, che punta su Alisson come nuovo portiere. Altre notizie riguardano la Serie B, con partite decisive per la promozione in Serie A e la lotta per evitare la retrocessione, e la situazione di alcuni club come Ternana e Vicenza.

La Serie C è oggetto di approfondimenti quotidiani, mentre si seguono con attenzione le vicende legate alla giustizia sportiva e alle decisioni delle federazioni calcistiche





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