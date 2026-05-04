Alajbegovic, la Roma in pole position per il talento del Bayer Leverkusen

La Roma è in vantaggio nella corsa all'acquisto del giovane attaccante bosniaco Kerim Alajbegovic, seguito anche da Milan, Inter e Napoli. Il Bayer Leverkusen è disposto a cederlo per un'offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro.

ROMA - Kerim Alajbegovic continua a mantenere la valigia pronta, un simbolo della sua imminente partecipazione al Mondiale americano con la Bosnia, una nazionale che, purtroppo, è emersa dalle difficoltà e dalla delusione della mancata qualificazione italiana.

Il Bayer Leverkusen, dopo aver esercitato il diritto di riscatto per circa 8 milioni di euro, ha comunicato a Semin Alajbegovic, padre e agente del giocatore, l'intenzione di considerare attentamente offerte comprese tra i 25 e i 30 milioni di euro per una cessione immediata. L'apprezzamento per il talento del giovane attaccante è notevole, ma la prospettiva di realizzare un significativo profitto economico con un investimento relativamente contenuto è altrettanto allettante per il club tedesco.

Il Bayer Leverkusen dispone già di un'ampia rosa di giovani promettenti nel reparto offensivo. Giocatori come Kofane (19 anni), Maza (20 anni), Ben Seghir (21 anni), Poku (22 anni) e Tillman (23 anni) rappresentano una solida base di mezzepunte, trequartisti e ali su cui costruire il futuro della squadra. Questa abbondanza di opzioni offensive rende la cessione di Alajbegovic una possibilità concreta, soprattutto se si presenta un'offerta economicamente vantaggiosa.

La società tedesca, quindi, valuta attentamente le proposte ricevute, cercando di massimizzare il ritorno sull'investimento iniziale. Il 20 aprile, Semin Alajbegovic si è recato a Roma in compagnia di Miralem Pjanic, ex centrocampista della Roma e amico di famiglia, con il ruolo di intermediario per un possibile trasferimento in Italia. Diversi club italiani, tra cui Milan, Inter e Napoli, hanno manifestato interesse per il giocatore, ma la Roma sembra essere la società che ha intrapreso le azioni più concrete.

Un incontro di persona con Massara si è già svolto nella capitale, e le parti sono rimaste in contatto, nonostante l'incertezza sul futuro del direttore sportivo, aggravata dalle recenti dichiarazioni di Gasperini. Gli osservatori della Roma hanno continuato a monitorare Alajbegovic in diverse occasioni, anche durante il match di playoff del campionato austriaco tra Salisburgo e Sturm Graz (1-1), per valutarne le prestazioni dal vivo.

L'arrivo del giovane talento classe 2007 potrebbe rappresentare il primo acquisto significativo per la nuova gestione tecnica guidata da Gasperini, finanziato attraverso le cessioni, i mancati riscatti e un risparmio sul monte stipendi derivante dagli svincolati. La Roma sembra determinata a investire su giovani promesse, e Alajbegovic si inserisce perfettamente in questa strategia.

La trattativa è complessa, ma la società giallorossa è fiduciosa di poterla portare a termine, offrendo al giocatore un'opportunità di crescita e di mettersi in mostra in un campionato competitivo come la Serie A. L'interesse del club romano è forte e la volontà di Alajbegovic di giocare in Italia potrebbe essere un fattore determinante nella conclusione dell'affare. La concorrenza di altri club italiani è presente, ma la Roma si è posizionata come la destinazione più probabile per il giovane attaccante bosniaco





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