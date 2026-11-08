Alanis Morissette si dichiara pansessuale e racconta la sua vita

La cantautrice canadese Alanis Morissette, 52 anni, si definisce pansessuale e ricorda il bacio con Sarah Jessica Parker, oltre a condividere la sua storia familiare.

Alanis Morissette, nota cantautrice e attrice canadese di 52 anni, ha annunciato pubblicamente la sua identità pansessuale durante una recente apparizione nel podcast Handsome. Questa dichiarazione arriva a seguito di una conversazione con le conduttrici Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin, che hanno posto domande dirette sulla sua sessualità e le sue esperienze personali. La rivelazione ha suscitato ampio interesse nel mondo dello spettacolo, portando alla luce dettagli significativi sulla sua vita privata e sulla sua carriera artistica.

La rivelazione del pansessualità nel podcast Handsome

La cantante ha risposto senza esitazioni alle domande delle conduttrici del programma, confermando di provare attrazione per una persona indipendentemente dal sesso, dal genere o dall'identità di genere. Il dialogo è iniziato con una battuta delle ospiti che scherzavano sulle canzoni nate da relazioni passate, chiedendole se avesse mai pensato di diventare lesbica. Morissette ha chiarito che la sua attrazione non è limitata da confini di genere, definendosi chiaramente pansessuale. Questa precisazione ha segnato un momento di trasparenza verso il suo pubblico e i media, offrendo una visione più completa della sua identità.

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Il bacio con Sarah Jessica Parker e la sua esperienza

Recentemente, la cantante ha anche parlato del suo fantastico bacio con l'attrice Sarah Jessica Parker durante un episodio della celebre serie televisiva Sex and the City. L'idea di inserire un bacio tra persone dello stesso sesso nella sua apparizione come guest star era stata proprio sua. Morissette contattò la produzione e chiese se potesse essere il momento giusto perché il personaggio di Carrie Bradshaw vivesse un'esperienza lesbica, ricevendo una risposta positiva dal team. Ha ricordato che il bacio fu molto piacevole, definendo quell'esperienza naturale e spensierata. Questo episodio è diventato un punto di riferimento per la rappresentazione LGBTQ+ nella televisione mainstream.

La vita familiare con Mario Treadway e i figli

Alanis Morissette è sposata dal 22 maggio 2010 con il rapper Mario Treadway, noto anche come MC Souleye. La coppia ha avuto tre figli: Ever Imre di 16 anni, Onyx Solace di 10 anni e Winter Mercy di 6 anni. La cantante ha rivelato di aver desiderato avere tre figli con tutta se stessa, dopo aver sofferto di alcuni aborti spontanei che avevano inizialmente messo a rischio la possibilità di una famiglia. Tra i suoi due parti ci sono stati dei tentativi falliti e aborti spontanei che hanno provocato in lei dolore e paura. Morissette ha inseguito e pregato per una nuova gravidanza, imparando tantissime cose sul suo corpo e cercando risposte precise dai ginecologi.

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Precedenti relazioni e il legame con Ryan Reynolds

In passato, Alanis Morissette è stata sentimentalmente legata all'attore Ryan Reynolds, con cui si era anche ufficialmente fidanzata nel 2004 prima della rottura della relazione avvenuta nel 2007. Questa ex relazione è stata oggetto di grande attenzione da parte della stampa rosa e dei fan, che hanno seguito con interesse le vicende personali dei due celebrity. Nonostante la separazione, Morissette ha mantenuto un profilo riservato sulle sue relazioni successive, concentrandosi sulla sua carriera musicale e sulla sua vita familiare. La sua capacità di bilanciare pubblico e privato ha contribuito alla sua longevità nell'industria dello spettacolo.

L'impatto della sua dichiarazione sulla cultura pop

La dichiarazione di Alanis Morissette sulla sua pansessualità ha avuto un impatto significativo sulla cultura pop, offrendo una rappresentazione più inclusiva della sessualità. La sua open-heartedness ha ispirato molti fan e sostenitori a riflettere sulla propria identità e sulle proprie esperienze. Attraverso la sua storia, la cantante ha dimostrato che l'amore e l'attrazione possono transcendere i confini tradizionali di genere e sessualità. Il suo percorso personale, dai successi musicali alle sfide personali, continua a risuonare con un pubblico vasto e diversificato. La sua voce rimane una forza potente nella narrazione contemporanea delle identità LGBTQ+.