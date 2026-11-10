Alasdair Gray vince Booker Prize con L'Europa è scomparsa

Lo scrittore scozzese Alasdair Gray si aggiudica il Booker Prize 2024 per il suo romanzo di fantascienza distopica. Un riconoscimento storico per l'autore, che affronta temi di crisi economica e isolamento.

Lo scrittore scozzese Alasdair Gray ha vinto il Booker Prize 2024 per il suo romanzo di fantascienza distopica L'Europa è scomparsa . Il libro si è aggiudicato l'esclusivo riconoscimento di 50.000 sterline durante la cerimonia tenutasi a Londra lunedì sera. La premiazione è stata officiata da David Szalay, vincitore dell'edizione precedente della prestigiosa assegnazione letteraria. Questa vittoria rappresenta una consacrazione tardiva per un autore che ha costruito la propria reputazione sull'esplorazione dei confini tra letteratura e sperimentazione per sessant'anni. La giuria ha scelto all'unanimità quest'opera come la migliore narrativa pubblicata nel Regno Unito nell'ultimo anno.

Trama del romanzo e contesto distopico

La storia di L'Europa è scomparsa si svolge in un'Inghilterra del prossimo futuro, in cui la società è sopravvissuta a una catastrofe di cui nessuno conosce esattamente le cause. Il governo ha quasi cessato di funzionare e le comunità locali vivono in uno stato di equilibrio precario e incerto. Sulla costa del Kent, il protagonista Phillip Tennent si guadagna da vivere raccogliendo oggetti trascinati a riva dalle onde del mare. Con lui vive la zia Marnie, un'artista settantenne che comincia a manifestare i primi sintomi della demenza senile. La vita quotidiana viene interrotta quando Phillip trova sulla spiaggia un artefatto alieno. Questa creatura, definita invasore, cresce rapidamente, impara a parlare, a guidare e perfino a vestirsi con una certa eleganza. Gli invasori si chiamano iGhetti e sono entità mutevoli di provenienza incerta, associate a un misterioso piano astrale. Il loro nome sembra alludere all'universo tecnologico, suggerendo una forma di satira del capitalismo contemporaneo.

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Ispirazione e temi sociali del romanzo

Alasdair Gray ha raccontato alla BBC che lo spunto principale del romanzo è stata la crisi finanziaria del 2008. Il titolo L'Europa è scomparsa richiama chiaramente il contesto della Brexit, ma l'insularità viene spinta fino all'estremo. Non è più possibile stabilire se il continente da cui il Paese ha scelto di separarsi esista ancora. L'isolamento, da semplice scelta politica, diventa una condizione ontologica fondamentale per i personaggi. Nello stesso articolo, Gray ha legato al trumpismo e a internet un collasso della razionalità che arriva a compromettere deliberatamente la possibilità stessa di affermare qualcosa di vero e verificabile. Il romanzo mostra come il disastro sia il fallimento della comprensione e il tentativo di vivere come se niente fosse andato storto. La catastrofe non è uno spettacolo da raccontare, ma un fatto accaduto mentre la vita continua tra le sue macerie.

Reazioni della giuria e impatto culturale

La classicista Mary Beard, presidente della giuria del Booker Prize 2024, ha risposto interrogata sul significato della scelta affermando che si tratta di riconoscere un fatto concreto. Secondo Beard, i grandi libri si trovano in ogni genere letterario, superando le classificazioni tradizionali. Gaby Wood, direttrice generale della Booker Prize Foundation, ha osservato che molti autori passati per il Booker hanno preso in prestito temi e strumenti della fantascienza. Tuttavia, Gray è il primo vincitore che arriva davvero da quel mondo specifico. La collega Olivia Laing lo ha definito l'anello evolutivo mancante tra William Burroughs e Virginia Woolf. Questa affermazione sottolinea la posizione unica di Gray nel panorama letterario internazionale, unendo alta letteratura e generi di speculazione.

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Storia del premio e conseguenze commerciali

Il Booker Prize, istituito nel 1969, ha nel mondo anglofono un prestigio e una notorietà mediatica che forse in Italia non ha. Eppure il suo albo d'oro comprende libri che hanno conquistato anche i lettori italiani, come titoli pubblicati da NN Editore nel 2025. Il cosiddetto Booker effect si misura anche in copie vendute, dimostrando l'impatto economico immediato dell'assegnazione. Nel 2023, dopo la vittoria di Paul Lynch con Il canto del profeta , le vendite del romanzo aumentarono del 1.500 per cento in una sola settimana. Questa vittoria conferma la capacità del premio di lanciare opere significative sul mercato globale. La giuria, di cui faceva parte anche il frontman dei Pulp Jarvis Cocker, ha scelto l'opera con unanimità, evidenziando il consenso diffuso sulle qualità narrative.

Posizione di Alasdair Gray nella letteratura

Alasdair Gray, nato nel 1945, si è formato nella New Wave britannica. Con autori come J. G. Ballard e Michael Moorcock, ha rivoluzionato la fantascienza, abbattendo le barriere tra letteratura di genere e sperimentazione. Dal suo ciclo narrativo, ha fatto del fantastico uno strumento per mettere in discussione le nostre certezze sul reale. La sua carriera è stata dedicata a sottrarsi alle classificazioni e rifiutare le rassicurazioni della narrativa fantastica. Il romanzo vince nonostante il titolo e la materia apocalittica, riuscendo a lasciare nel lettore un barlume di ottimismo. In un'intervista sul sito del premio, Gray ha riassunto la tematica in una domanda: che cosa succede quando tutte le nostre aspettative e spiegazioni del mondo diventano un disastro continuo, ma dobbiamo comunque costruirci una vita? Questa riflessione rende l'opera attuale e necessaria per il presente.