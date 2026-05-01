Alaska Airlines inaugura il primo volo diretto tra Stati Uniti ed Europa: collegamento Seattle-Roma

Alaska Airlines ha inaugurato il suo primo volo diretto tra Stati Uniti ed Europa, con il collegamento tra Seattle e Roma. Il servizio stagionale, operativo fino al 23 ottobre, rafforza il ruolo di Seattle come hub globale e amplia le opportunità di viaggio tra Europa e Pacifico.

Il settore del trasporto aereo internazionale registra un significativo sviluppo con l’avvio di un nuovo collegamento tra Stati Uniti ed Europa. Alaska Airlines , compagnia aerea statunitense, ha inaugurato il suo primo volo diretto tra gli Stati Uniti e il continente europeo, con l’arrivo a Roma del collegamento da Seattle .

Il volo inaugurale è atterrato all’Aeroporto di Roma Fiumicino, segnando ufficialmente l’ingresso del vettore nel mercato europeo. Si tratta del primo collegamento diretto in assoluto tra Seattle, soprannominata Emerald City, e la Capitale italiana, un traguardo che rappresenta una tappa strategica nella crescita globale della compagnia. Ben Minicucci, amministratore delegato di Alaska Airlines, ha dichiarato che il lancio del primo volo verso l’Europa rappresenta un passo significativo nella strategia di lungo periodo dell’azienda.

Il collegamento con Roma rafforza il ruolo di Seattle come hub globale e amplia le possibilità di connessione per i passeggeri. Il servizio sarà stagionale e operativo fino al 23 ottobre, con voli giornalieri che partono da Seattle alle 17:30 e arrivano a Roma alle 13:15 del giorno successivo. In direzione opposta, i voli decollano dalla Capitale alle 15:25 con arrivo negli Stati Uniti alle 17:45.

Grazie a questa nuova rotta intercontinentale, si aprono anche nuove opportunità di viaggio tra Europa e Pacifico. Sarà infatti possibile raggiungere le Hawaii con un solo scalo a Seattle, rendendo più accessibile il collegamento tra le isole e il continente europeo. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche da Ivan Bassato, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione. Accogliamo con entusiasmo l’arrivo di Alaska Airlines, un vettore iconico in espansione globale che ha scelto Roma come primo scalo europeo.

Il nuovo collegamento rafforza ulteriormente il ruolo di Fiumicino come hub di riferimento tra Europa e Nord America, in particolare verso la costa pacifica degli Stati Uniti. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo della connettività internazionale, con l’obiettivo di favorire scambi economici, turismo e competitività del sistema Paese.

La scelta di Roma come primo scalo europeo di Alaska Airlines è un riconoscimento del ruolo centrale dell’Italia nel panorama del trasporto aereo internazionale e della sua capacità di attrarre investimenti e partnership strategiche. Questo nuovo collegamento non solo facilita i viaggi tra Stati Uniti ed Europa, ma apre anche nuove prospettive per il turismo e il commercio tra i due continenti.

La compagnia aerea ha sottolineato l’importanza di questa rotta per i viaggiatori d’affari e per i turisti, offrendo un’opzione più diretta e conveniente per raggiungere la costa pacifica degli Stati Uniti. Inoltre, il collegamento tra Roma e Seattle rappresenta un’opportunità per rafforzare i legami culturali e commerciali tra Italia e Stati Uniti, promuovendo scambi e collaborazioni in vari settori.

L’inaugurazione di questa nuova rotta è un segnale positivo per il settore del trasporto aereo, che continua a crescere e a innovarsi, offrendo sempre più opzioni ai viaggiatori e contribuendo alla ripresa economica globale





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