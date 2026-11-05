Alba Parietti omaggia Tinto Brass: la polemica per le foto su Instagram

Alba Parietti ricorda il regista Tinto Brass scomparso a 93 anni con un lungo post Instagram. La lettera genera critiche sui social per l'uso di sue immagini.

Alba Parietti ha dedicato una lunga lettera al regista Tinto Brass, scomparso a 93 anni, raccontando il loro rapporto non sempre sereno e il film mai realizzato insieme. Il tributo, pubblicato su Instagram, ha scatenato un'ondata di critiche tra i follower.

Il tributo con polemiche sui social

L'attrice ha ricordato l'intelligenza e la cultura del maestro del cinema erotico, sottolineando le cene interminabili e i dialoghi condivisi con lui. Nonostante ciò, molti utenti hanno accusato la showgirl di voler attirare l'attenzione su di sé utilizzando le immagini del regista scomparso.

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Tensioni e il film non girato

Alba Parietti ha ammesso che non hanno mai girato quel film insieme, definendolo un peccato. I loro rapporti sono stati conflittuali e divertenti, senza trovare mai un compromesso tra le eccessi surreali del regista e il bisogno di protezione dell'attrice.

Cultura e passione per la vita

La lettera evidenzia l'ironia e il senso dell'humour di Tinto Brass, interpretando la sua ossessione per il sesso come una celebrazione della vita stessa. Alba Parietti lo definisce un maestro indiscutibile e una persona indimenticabile, nel bene e nel male.

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Reazioni dei follower

Alcuni commenti hanno paragonato la scelta di Alba Parietti a quella di Anna Falchi con Brigitte Bardot, accusandole di celebrare se stesse nelle foto. L'attenzione si è focalizzata sulle immagini pubblicate, generando discussioni accese sui social network.

Un commiato malinconico

Il post si chiude con un saluto affettuoso e un pizzico di malinconia per l'opportunità mancata di collaborare artisticamente. Alba Parietti lascia trasparire rimpianto per quel progetto cinematografico che non è diventato realtà, chiudendo un capitolo importante della sua carriera.