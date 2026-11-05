Alba Parietti omaggia Tinto Brass: la polemica per le foto su Instagram
Alba Parietti ricorda il regista Tinto Brass scomparso a 93 anni con un lungo post Instagram. La lettera genera critiche sui social per l'uso di sue immagini.
Alba Parietti ha dedicato una lunga lettera al regista Tinto Brass, scomparso a 93 anni, raccontando il loro rapporto non sempre sereno e il film mai realizzato insieme. Il tributo, pubblicato su Instagram, ha scatenato un'ondata di critiche tra i follower.
Il tributo con polemiche sui social
L'attrice ha ricordato l'intelligenza e la cultura del maestro del cinema erotico, sottolineando le cene interminabili e i dialoghi condivisi con lui. Nonostante ciò, molti utenti hanno accusato la showgirl di voler attirare l'attenzione su di sé utilizzando le immagini del regista scomparso.Also readÈ morto Tinto Brass, regista leggendario del cinema erotico italiano
Tensioni e il film non girato
Alba Parietti ha ammesso che non hanno mai girato quel film insieme, definendolo un peccato. I loro rapporti sono stati conflittuali e divertenti, senza trovare mai un compromesso tra le eccessi surreali del regista e il bisogno di protezione dell'attrice.
Cultura e passione per la vita
La lettera evidenzia l'ironia e il senso dell'humour di Tinto Brass, interpretando la sua ossessione per il sesso come una celebrazione della vita stessa. Alba Parietti lo definisce un maestro indiscutibile e una persona indimenticabile, nel bene e nel male.
Reazioni dei follower
Alcuni commenti hanno paragonato la scelta di Alba Parietti a quella di Anna Falchi con Brigitte Bardot, accusandole di celebrare se stesse nelle foto. L'attenzione si è focalizzata sulle immagini pubblicate, generando discussioni accese sui social network.
Un commiato malinconico
Il post si chiude con un saluto affettuoso e un pizzico di malinconia per l'opportunità mancata di collaborare artisticamente. Alba Parietti lascia trasparire rimpianto per quel progetto cinematografico che non è diventato realtà, chiudendo un capitolo importante della sua carriera.
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment